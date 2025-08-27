I carri armati stanno radendo al suolo interi isolati, gli aerei da caccia stanno buttando giù edifici e infrastrutture. La nuova operazione dell’esercito israeliano è entrata nel vivo nella periferia di Gaza City. Le notizie arrivano frammentate e solo grazie al lavoro dei giornalisti rimasti ancora vivi. L’impatto sarà più distruttivo nelle prossime settimane, dopo che il 2 settembre arriveranno i 60mila riservisti chiamati dalla Difesa.

Il capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, ha visitato ieri la Striscia di Gaza e proprio ai riservisti ha detto: «Di fronte alle sfide in tutti gli ambiti, la sicurezza di Israele richiede la piena partecipazione di tutte le fasce della popolazione. Questo è un dovere civico e un comandamento nazionale. Invito tutti ad arruolarsi e a contribuire equamente». Un riferimento all’arruolamento degli ebrei ultraortodossi, che ha creato una crisi parlamentare all’interno della Knesset prima della sua chiusura estiva.

Trappole di morte

L’intensità delle operazioni militari sta aumentando anche la conta dei morti. Altre 51 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore, dodici di queste mentre erano in attesa degli aiuti umanitari. I centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation sono trappole di morte. Altre due centri verranno aperti nel sud della Striscia nelle prossime settimane, per accogliere il flusso degli sfollati proveniente da Gaza City. Oggi la vita umana a Gaza vale quanto un sacco di farina. E chi non riesce a ottenerne uno, muore lo stesso.

Ieri altre dieci persone sono morte per fame. In totale sono 313, tra cui 119 minori. Adnan Abu Hasna, consulente per i media dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), ha fatto sapere ieri che nelle ultime due settimane la quantità di aiuti che è entrata a Gaza è diminuita. «Non è stata consegnata alcuna attrezzatura medica», ha aggiunto. «Un milione di bambini sono a rischio di malnutrizione acuta in tutta l’enclave, mentre mezzo milione di persone nella città di Gaza rischiano la carestia».

Anche Leone XIV è tornato a ribadire tutele per i civili: «Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, che si raggiunga un cessate il fuoco permanente e che si faciliti l’ingresso degli aiuti umanitari e che venga integralmente rispettato il diritto umanitario, in particolare l’obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva e di spostamento forzato della popolazione».

Di fronte all’evidenza e alle immagini provenienti dai giornalisti ancora vivi a Gaza il governo israeliano continua a negare. Ieri il direttore degenerale del ministero degli Affari esteri, Eden Bar Tal, ha chiesto all’organismo Onu che ha decretato ufficialmente la carestia nella Striscia, di ritirare «immediatamente il suo rapporto inventato di sana pianta».

Per far fronte alle critiche il premier Benjamin Netanyahu ha provato ad attirare su di sé il consenso dei leader europei. «Israele non sta combattendo una guerra per sé ma anche per i paesi occidentali. In questo momento l’Iran sta sviluppando missili balistici che possono arrivare in profondità nel cuore dell’Europa», ha detto. E proprio ieri sono tornati in Iran gli ispettori dell’Aiea, la prima volta dopo la guerra dei 12 giorni.

Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto una riunione per discutere del futuro della Striscia e aumentare il flusso degli aiuti umanitari. A gennaio Donald Trump aveva detto che Washington prenderà il controllo della Striscia, se serve anche con la forza militare, deporterà due milioni di persone e costruirà sopra le macerie la nuova Riviera del Medio Oriente. Un piano che aveva ottenuto critiche anche da parte degli stati arabi e ora sta cercando nuove soluzioni. Secondo Axios, infatti, all’incontro c’erano anche Jared Kushner, genero di Trump, e l’ex premier britannico laburista Tony Blair.

Da mesi Kushner e Blair stanno portando avanti interlocuzioni più o meno formali sulla futura governance della Striscia. Basta guardare alla Cisgiordania per capire l’idea di futuro per Gaza dell’attuale governo israeliano. E ascoltare le dichiarazioni del ministro della Cultura Miki Zohar che ieri ha espresso soddisfazione per l’approvazione degli ultimi insediamenti illegali che divideranno in due la Cisgiordania: «Sono per noi una luce guida. Li stiamo espandendo», ha detto.

La Flotilla sta per salpare

Cresce intanto il consenso intorno al movimento Global Sumud Flotilla che ha l’obiettivo di far salpare una flotta carica di aiuti umanitari verso Gaza. Il 31 agosto partirà la prima imbarcazione dal porto di Barcellona, una seconda partirà da Genova verso la Sicilia.

«Consapevoli che si tratta soltanto di una goccia in un oceano di bisogni, questo atto dimostra l’insofferenza e la determinazione di chi non accetta la paralisi del sistema internazionale e la complicità del nostro governo ed è pronto a intervenire per spezzare l’assedio e gettare una luce sui crimini di Israele», ha detto Maria Elena Delia, membro del Consiglio Direttivo della Global Sumud Flotilla.

