Entra nel vivo “l’occupazione” lanciata dalle forze armate israeliane. Il presidente Usa riceve Kushner e Blair alla Casa Bianca. Intanto il governo di Tel Aviv chiede all’Onu di ritirare il rapporto che decreta la carestia della Striscia: «Inventato di sana pianta»
Gaza City, l’esercito spiana interi quartieri. E Trump convoca un vertice sul dopoguerra
27 agosto 2025 • 21:02
