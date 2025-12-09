Gaza, esplode il caso Blair. «Escluso dal Board of Peace»

È mistero sulla posizione che dovrà ricoprire l’ex premier britannico nel Board of Peace che dovrebbe guidare la Striscia e la sua ricostruzione. Secondo il Financial Times, a mettere in discussione la sua presenza sarebbe stato il ruolo avuto nella guerra in Iraq. Da Washington arrivano smentite
Nel momento in cui aumentano i dubbi sul futuro postbellico di Gaza e sull’attuazione della fase due del piano Trump, si infittisce il giallo sulla posizione che dovrà ricoprire Tony Blair nel “Board of Peace”, l’entità che dovrebbe guidare transitoriamente la Striscia e la sua ricostruzione per i due milioni di gazawi. Secondo il Financial Times, l’ex primo ministro britannico sarebbe stato escluso dalla lista dei candidati per l’amministrazione provvisoria voluta dal presidente americano nella