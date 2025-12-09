il ft: i paesi arabi hanno posto il veto

Gaza, esplode il caso Blair. «Escluso dal Board of Peace»

Tony Blair e Donald Trump
Vittorio Da Rold
09 dicembre 2025 • 20:36

È mistero sulla posizione che dovrà ricoprire l’ex premier britannico nel Board of Peace che dovrebbe guidare la Striscia e la sua ricostruzione. Secondo il Financial Times, a mettere in discussione la sua presenza sarebbe stato il ruolo avuto nella guerra in Iraq. Da Washington arrivano smentite

Nel momento in cui aumentano i dubbi sul futuro postbellico di Gaza e sull’attuazione della fase due del piano Trump, si infittisce il giallo sulla posizione che dovrà ricoprire Tony Blair nel “Board of Peace”, l’entità che dovrebbe guidare transitoriamente la Striscia e la sua ricostruzione per i due milioni di gazawi. Secondo il Financial Times, l’ex primo ministro britannico sarebbe stato escluso dalla lista dei candidati per l’amministrazione provvisoria voluta dal presidente americano nella

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.