La fame di Gaza è la nostra vergogna globale, ma il mondo preferisce stare a guardare
20 agosto 2025 • 17:27
Gli esperti stimano che migliaia di bambini gazawi siano ormai troppo deboli per mangiare: «Sono arrivati a quello stadio di grave malnutrizione acuta in cui il loro corpo non riesce a digerire il cibo». Il diritto internazionale proibisce l’uso della fame come arma di guerra, ma finora la comunità internazionale ha distolto lo sguardo. Si può solo sperare che si agisca subito per salvare almeno una parte della nostra umanità