La flotta civile della Global Sumud Flotilla si trova a meno di 140 miglia nautiche da Gaza. «Una nave militare israeliana ha appena intercettato le nostre imbarcazioni intimidendoci, danneggiando i nostri sistemi di comunicazione», denunciano gli attivisti
«Restiamo vigili». Così gli attivisti della Global Sumud Flotilla, la flotta civile che sta tentando di rompere l’assedio israeliano a Gaza per portare aiuti umanitari, ha lanciato questa richiesta al mondo, mentre le imbarcazioni si trovano a meno di 140 miglia nautiche dalla Striscia. La flottiglia sta entrando «nell’area in cui le precedenti missioni sono state intercettate e/o attaccate», scrivono su Instagram, aggiungendo che proseguiranno la navigazione nonostante le minacce: «Tenete gli occhi puntati sulla missione. Tenete gli occhi puntati su Gaza». Nella notte, «imbarcazioni non identificate si sono avvicinate alla Flotilla, alcune a luci spente», ha spiegato la portavoce italiana del movimento Maria Elena Delia, «i partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione a un possibile abbordaggio».
Governo spagnolo: «Flotilla non entri in zona esclusiva, Furor non seguirà»
l governo spagnolo ha "fortemente" raccomandato ai membri della Global Sumud Flotilla di non entrare, nelle attuali circostanze, nella zona di esclusione stabilita da Israele nelle acque antistanti Gaza, "poiché farlo porrebbe a rischio severo la loro stessa incolumità", secondo fonti ufficiali riferite dall'agenzia Efe.
La nave militare 'Furor' inviata da Madrid "si trova già in un raggio operativo per realizzare operazioni di salvataggio, se fossero necessarie" segnalano le fonti. Ma si avverte che "la nave non potrà entrare nella zona di esclusione stabilita dall'esercito israeliano poiché metterebbe a rischio l'integrità fisica dell'equipaggio e quella della stessa Flotilla".
Il governo spagnolo evidenzia che la missione della Global Sumud "è encomiabile e legittima ma che "la vita dei suoi componenti deve venire anzitutto". Da parte sua, l'organizzazione della Flotilla in un comunicato ritiene che Madrid abbia rinunciato a prestarle "la protezione necessaria per arrivare" alle coste di Gaza con gli aiuti umanitari. "Per azione e omissione, il governo spagnolo diventa un complice di quanto potrà accadere", si denuncia, dopo la richiesta di non superare la zona di esclusione segnata da Israele in acque internazionali a 120 miglia nautiche (193Km) da Gaza.
AlJazeera, a Gaza dall'alba almeno 17 morti negli attacchi dell'Idf
Secondo quanto riporta AlJazeera, che cita fonti ospedaliere, sono almeno 17 i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza negli attacchi israeliani, dalle prime ore di oggi.
Scuderi (Avs): «Avanti per aprire un canale umanitario»
L'obiettivo è "aprire un canale umanitario stabile", dice in un'intervista ad Avvenire l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi a bordo della Global Sumud Flotilla. "Agiremo - aggiunge la parlamentare europea - con i mezzi della non violenza, convinti di avere dalla nostra il diritto internazionale, essendo la nostra una missione umanitaria".
L'arresto "è una delle cose considerate già all'atto di imbarcarci, anche se non so prevedere che cosa potrà accadere di qui a poco".
"Siamo qui per sopperire all'inerzia delle istituzioni europee - prosegue Scuderi -. Ho molto apprezzato le parole del presidente Mattarella, di considerazione del valore della missione. E se attraverso la Chiesa sarà possibile ripristinare un canale umanitario stabile noi saremo felici. Vorrà dire che il nostro scopo sarà stato raggiunto".
Scotto (Pd): «Flotilla a 130 miglia da Gaza, per ora nessun alt»
"Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente". A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partecipando alla missione della Global Sumud Flotilla. "Siamo consapevoli che in giornata potremmo essere avvicinati per l'abbordaggio".
Delia: «Avvicinate imbarcazioni non identificate a luci spente»
"Imbarcazioni non identificate si sono avvicinate nella notte a diverse barche della Flotilla, alcune con le luci spente. I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione a un possibile abbordaggio. Le imbarcazioni si sono ora allontanate dalla Flotilla". A spiegarlo la portavoce italiana del Global movement to Gaza, Maria Elena Delia. "Continuiamo a navigare verso Gaza, avvicinandoci al limite delle 120 miglia nautiche - aggiunge - , vicino all'area in cui le precedenti flottiglie sono state intercettate e attaccate".
Almeno 13 morti nell'attacco israeliano su Gaza City
Almeno 13 persone sono state uccise da un attacco sferrato all'alba dalle forze israeliane su Gaza City. Lo riporta il canale televisivo yemenita Al Masirah, controllato dagli Houthi, secondo il quale sono stati colpiti un edificio residenziale e una scuola.
L'ultimo alert dalla fregata Alpino alla Flotilla, la fregata non andrà oltre
La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non oltrepasserà tale limite. Fin dal primo avviso, diramato alle 16:30 di martedì, la Alpino si era detta disponibile a "recuperare eventuale personale che avesse voluto essere trasferito a bordo".
Flotilla: «Stiamo entrando nella zona ad alto rischio»
"Stiamo entrando nella zona ad altro rischio", scrive la Global Sumud Flotilla sui suoi canali social.
"L'attivita' dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore. Siamo ora entrati nella zona ad alto rischio, l'area in cui le flottiglie precedenti sono state attaccate e/o intercettate. Rimanete vigili".
