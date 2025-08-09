Per anni, il premier ha lasciato che il gruppo islamista si rafforzasse per indebolire Fatah e impedire che nascesse la Palestina. Tel Aviv ha annunciato l’occupazione totale per annientarlo e i suoi alleati si oppongono. Sempre più isolata a livello diplomatico

A volte le trappole catturano anche chi le ha costruite o perfezionate. Chissà se un simile pensiero tormenta mai Netanyahu. Eppure dovrebbe, dal momento che, nei suoi diciotto anni alla guida del governo, di quel micidiale dispositivo è stato il principale architetto. Certo, altri , prima e dopo di lui, hanno costruito e usato il marchingegno: ma è lo spregiudicato Bibi a averne cristallizzato le “regole” di funzionamento.

Il disegno del capo del Likud si è retto, almeno sino al 7 ottobre 2023, sul paradigma della “doppia delegittimazione” dell’interlocutore palestinese, sia in versione nazionalista secolare (Olp), sia in versione islamista (Hamas).

Quell’Hamas che oggi Netanyahu annuncia di voler annientare con un piano di occupazione totale della Striscia. Il piano trova l’opposizione di vari paesi alleati: Berlino che congela l’export di armi venerdì 8 agosto e poi, sabato 9, una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Italia, Regno Unito, Germania, Australia e Nuova Zelanda, in cui si «respinge con forza» la decisione del Gabinetto di Sicurezza israeliano di lanciare un'ulteriore operazione militare su larga scala sulla Striscia.

La strategia

La strategia della doppia delegittimazione, in nome del principio «più radicale è il Nemico, meno spendibile è», ha avuto come logico corollario quello di lasciare che Hamas si rafforzasse a scapito dell’Olp. Per Netanyahu, infatti, è quest’ultimo, non il primo, la vera minaccia politica per Israele. Solo il fronte a lungo capeggiato da Arafat è accettato dalla comunità internazionale, così come lo fu da Yitzhak Rabin e Shimon Peres nel corso del processo negoziale culminato negli accordi di Oslo.

La destra israeliana, invece, non ha mai digerito la metamorfosi politica di quell’organizzazione: passata dall’essere ritenuta una pericolosa organizzazione terroristica – protagonista di eventi come “settembre nero” 1970 –, allo status di interlocutore sancito dal famoso discorso del “mitra e l’ulivo” dello stesso Arafat alle Nazioni Unite del 1974.

Mutamento che materializzava la prospettiva, fatta propria dai laburisti, dello scambio “pace contro territori”. Per la destra israeliana, a seconda dell’anima nazionalista o nazionalreligiosa fautrice della Grande Israele o della Eretz Israel biblica, i palestinesi non sono mai stati, né dovevano diventare, un interlocutore.

Condizione a lungo assicurata dal loro rifiuto di riconoscere Israele, diga che cede nel 1988, con l’accettazione dell’Olp del principio dei “due stati”. Perché questa formula rimanesse poco più che una suggestione, era fondamentale mostrare al mondo l’inaffidabilità di Arafat e i suoi, così come la mancanza di controllo del loro campo.

Da qui la scelta di Israele, che dal 1967 occupa stabilmente Gaza, di tollerare la nascita di Hamas come antidoto all’Olp, in particolare a Fatah, suo principale gruppo. Strategia che Bibi coltiverà a oltranza una volta al potere.

Impedire lo stato

Quando nel 2006 Hamas vince le elezioni, e l’anno dopo, estromette con la forza Fatah dalla Striscia, Netanyahu, allora all’opposizione, non si straccia le vesti. Gli islamisti rifiutano gli accordi di Oslo e invocano uno stato «dal mare al fiume», dal Mediterraneo al Giordano, escludendo il riconoscimento dell’«entità sionista». Anche la hudna, la tregua di dieci anni che paiono disposti accettare per favorire la provvisoria nascita di uno stato palestinese entro i confini del 1967, è respinta come elemento tattico. L’importante è non andare a vedere il gioco, impedire che nasca uno stato: in quella congiuntura, il potere andrebbe all’Olp.

Nel 2009, dopo la parentesi Olmert, Netanyahu torna al potere – vi resterà sino al 2021, prima di riprendere la guida del governo alla fine dell’anno dopo – e continua a perseguire la strategia di crescita “controllata” del nemico più duro ma meno preoccupante.

Nemmeno i ciclici ma brevi, conflitti con Hamas, come quello del 2014, mutano tale impostazione. Il “margine di protezione” sarà presto ristabilito militarmente da Netanyahu che, nel frattempo, osserva con soddisfazione il precipitare dell’Anp, oltre che nella corruzione, nell’immobilismo legato alla necessità dei suoi notabili di preservare la nicchia di sopravvivenza garantita nel bantustan cisgiordano.

Con Abu Mazen ridotto a “sindaco” di Ramallah e l’impresentabile Hamas a Gaza, il cerchio è chiuso: il rischio che le pressioni diplomatiche per i “due stati” riprendano è nullo e Israele può colonizzare il territorio del futuro stato palestinese. Fedele al principio «rafforza il nemico del mio nemico», Netanyahu lascia che la Striscia sia inondata dal copioso denaro del Golfo, in particolare del Qatar, che trasferisce fondi facendoli regolarmente transitare per Israele, e consentendo a Hamas di riprodurre il suo potere.

Trappola apparentemente perfetta, implosa però sotto i terribili colpi ideati da Yahya Sinwar, che comprende come il cerchio degli Accordi di Abramo si stia fatalmente stringendo. Dopo due anni di guerra, Netanyahu annuncia la totale occupazione di Gaza per distruggere Hamas.

Fedele alla linea, continua a rifiutare come interlocutore per il dopo sia l’Anp, sia i suoi critici non islamisti, lasciati marcire nella galere israeliane. Perché, per Netanyahu, non vi sarà mai uno stato palestinese: qualunque sia la fazione che prevarrà.

