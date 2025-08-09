Per anni, il premier ha lasciato che il gruppo islamista si rafforzasse per indebolire Fatah e impedire che nascesse la Palestina. Tel Aviv ha annunciato l’occupazione totale per annientarlo e i suoi alleati si oppongono. Sempre più isolata a livello diplomatico
Hamas e la strategia anti-Olp, ma la colpa è di Netanyahu
09 agosto 2025 • 19:53
