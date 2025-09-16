Mondo

I tank israeliani devastano quel che resta di Gaza City: «Resteremo qui per mesi»

Youssef Hassan Holgado
16 settembre 2025 • 20:25Aggiornato, 16 settembre 2025 • 20:28

Trentasette attacchi aerei in venti minuti. Katz: «La Striscia sta bruciando». Il capo di stato maggiore dell’Idf: «Andiamo avanti fino alla sconfitta di Hamas»

Dall’alto l’aviazione israeliana ha lanciato trentasette attacchi in venti minuti: uno ogni trenta secondi. Via terra decine di carri armati hanno decretato l’inizio dell’invasione di Gaza City. In poco tempo migliaia di civili hanno messo la loro vita in valigie e zaini e nel buio della notte si sono diretti verso sud, verso l’ignoto. Traslocare costa circa mille dollari. “Comprare” un pezzo di terra dove metterci una tenda 650. «È stata una notte simile al giorno del giudizio» ha detto alla Cn

Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.