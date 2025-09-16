I tank israeliani devastano quel che resta di Gaza City: «Resteremo qui per mesi»

true false

Dall’alto l’aviazione israeliana ha lanciato trentasette attacchi in venti minuti: uno ogni trenta secondi. Via terra decine di carri armati hanno decretato l’inizio dell’invasione di Gaza City. In poco tempo migliaia di civili hanno messo la loro vita in valigie e zaini e nel buio della notte si sono diretti verso sud, verso l’ignoto. Traslocare costa circa mille dollari. “Comprare” un pezzo di terra dove metterci una tenda 650. «È stata una notte simile al giorno del giudizio» ha detto alla Cn