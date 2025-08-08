Oltre 650mila studenti non hanno accesso allo studio. Più di 57 edifici universitari sono stati completamente distrutti, oltre 403 scuole sono state colpite dall’Idf. In Egitto il progetto per dare un’alternativa a chi è riuscito a evacuare dalla Striscia

«Per tutti coloro che si chiedono perché non c’è istruzione a Gaza, oops un missile è caduto su di voi, è uno schifo, peccato. In questo modo non sarete più ingegneri». Queste parole sono pronunciate da un soldato dell’esercito israeliano in uno dei tanti video diffusi sui social network che riprendono la demolizione di scuole e università nella Striscia di Gaza. Il video è una delle prove presentate nell’ultimo rapporto Onu della Commissione d’inchiesta indipendente sui territori palestinesi occupati.

Secondo i dati delle Nazioni unite raccolti dal 7 ottobre 2023 al 25 febbraio 2025 a Gaza sono state colpite 403 scuole su un totale di 564. Di quelle finite nel mirino dell’Idf ben 85 sono state completamente distrutte, 73 sono quelle, invece, che hanno riportato danni in almeno metà della struttura. Sono dati al ribasso che non tengono conto degli ultimi mesi intensi mesi di guerra, dopo che il governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha interrotto in maniera unilaterale la tregua raggiunta lo scorso gennaio.

Le scuole distrutte garantivano il diritto allo studio di 435.290 studenti e il lavoro a 16.275 insegnanti. Da quando è iniziata la guerra oltre il 62 per cento degli edifici scolastici usati come rifugio sono stati colpiti dai raid aerei israeliani e dai colpi dell’artiglieria pesante. L’impatto è devastante. Sempre secondo l’Onu almeno 742 persone sono morte, mentre oltre 2400 sono quelle rimaste ferite.

Al 25 marzo 2025 più di 57 edifici universitari sono stati completamente distrutti e a farne le spese sono oltre 87mila studenti. I campus dell’università di Al-Azhar dell’università Israa sono stati colpiti subito nei primi mesi di guerra. Tutte queste strutture erano state segnalate dalle Nazioni unite per evitare di essere colpite.

Il risultato, secondo l’Unicef è che oggi circa 650mila studenti di tutti i cicli di studi non hanno accesso all’istruzione. «La distruzione del sistema scolastico di Gaza danneggerà i palestinesi per generazioni, con conseguenze importanti per lo sviluppo economico, lavorativo e sociale», si legge nel documento dell’Onu. Secondo gli esperti, l’attuale situazione «ritarderà l'istruzione dei bambini e dei giovani fino a cinque anni».

Per sopperire alla strage degli studenti, funzionari e docenti, in collaborazione con l’Unicef e altre organizzazioni umanitarie hanno allestito centinaia di spazi di apprendimento. Ma non sono sufficienti a colmare le lacune. «Stiamo cercando di salvare il più possibile del processo educativo, in modo che la prossima generazione non ci sfugga dalle mani», ha detto all’Associated press Mohamed al-Asouli, capo del dipartimento dell'istruzione di Khan Younis.

E c’è già chi, proprio in questi giorni, tra bombe e ordini di evacuazioni continui ha sostenuto nelle tende degli sfollati gli esami di maturità.

In Cisgiordania

Se a Gaza la distruzione è assoluta, in Cisgiordania la situazione è tragica. Almeno 806mila studenti della scuola primaria e secondaria hanno subito l’impatto delle misure delle forze di sicurezza israeliane. Dal 7 ottobre 2023 al 25 marzo 2025 almeno 141 scuole sono state attaccate o vandalizzate, 96 persone tra studenti e staff scolastico sono stati uccisi. Oltre 611 gli alunni feriti e 21 i professori feriti. Le chiusure forzate di alcuni istituti hanno fatto perdere più di metà anno scolastico.

Nell’area H2 di Hebron, l’aumento dei checkpoint militari e le misure di restrizione imposte dalle forze di polizia dello stato ebraico hanno fatto crollare di un 25 per cento la frequenza scolastica. E dove non arrivano i soldati, ci pensano i coloni con azioni violente e atti vandalici a danno delle scuole di piccoli villaggi.

Helwa Ya Baladi

Dal 7 ottobre più di 120mila palestinesi si sono rifugiati in Egitto. Nel paese sono completamente irregolari, non hanno un permesso di soggiorno, non possono aprirsi un conto in banca per lavorare e chi riesce a trovare un sostentamento entra facilmente nel giro dello sfruttamento lavorativo. C’è però chi prova a garantire ai bambini un diritto all’infanzia.

A Il Cairo la Futures language school ha realizzato cinque scuole dove sono accolti 3500 palestinesi dai 6 anni di età fino all’adolescenza, a fronte di una richiesta di 9mila iscrizioni. Marwa Abu Daqqa è la direttrice dell’Al Marag Center dove un centinaio di minori partecipano a dei laboratori di musica e pittura per superare il trauma della guerra.

Agli studenti vengono fatte anche lezioni di arabo e inglese, per colmare i vuoti di mesi di studio interrotti bruscamente dalla guerra. «Sono venuta con mia madre e i miei fratelli», racconta Judith, 11 anni. Al secondo piano della scuola è stata organizzata una mostra con i disegni dei bambini. Judith mostra il suo con orgoglio: è la spiaggia di Gaza raffigurata in un ombrellone, la sabbia e il mare.

«Qui mi sono fatta dei nuovi amici, anche se tanti sono ancora a Gaza così come tutta la famiglia di mio padre», dice. Racconta che in Egitto è contenta ma non vede l’ora di tornare in Palestina dopo la guerra.

«Facciamo esprimere le emozioni dei bambini attraverso l’arte e il disegno. Quando abbiamo iniziato a fare la mostra all’inizio molta gente era diffidente. Poi ciascuno di loro è riuscito a tirare fuori ciò che ha dentro», racconta invece Nagam Salha. Ha vent’anni e anche lei è arrivata in Egitto da Gaza con i genitori. La famiglia del padre è ancora nella Striscia. Salha sta ancora studiando all’università anche se ha già un diploma di graphic designer e dentro il Marag Center è la responsabile di alcuni laboratori. «Sono contenta in Egitto, ma la vita a Gaza è diversa. Ero ancora all’università. Mi mancano la famiglia, il paese e i miei amici. Nonostante la guerra abbiamo la speranza di ricostruire la nostra vita e il nostro futuro», dice.

Al piano terra della scuola una ventina di bambini iniziano una recita. Sono vestiti di nero e hanno tutti una kefiah al collo. Oltre alle canzoni popolari palestinesi cantano il brano Helwa Ya Baladi (Il mio bel paese ndr.). «Una parola gentile e due in più: paese mio bello! Una canzone dolce e due in più:

Paese mio bello! Io sempre speravo, o paese mio, di tornare da te, o paese mio, E restare accanto a te per sempre». A cantare c’è anche Judith che sogna di tornare nella spiaggia di Gaza, dove oggi, non sa, Israele ha imposto anche il divieto di balneazione a tutta la popolazione civile.

