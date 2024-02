Medici senza frontiere (Msf) si dice preoccupata per gli attacchi compiuti dall'esercito israeliano all'ospedale al Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo le Nazioni Unite, circa 130 pazienti e almeno 15 operatori sanitari si trovano ancora nell'ospedale, senza elettricità né acqua corrente e con cibo limitato. Nei prossimi giorni si tenterà di evacuare invece 32 pazienti che sono in condizioni critiche. "La situazione dell'ospedale Nasser è un altro esempio di come le strutture sanitarie vengono smantellate una ad una in questa guerra. Anche se inizialmente era stato detto loro che potevano rimanere all'interno, il personale medico e i pazienti sono stati messi in pericolo in un luogo in cui avrebbero dovuto essere protetti. Siamo indignati per pesante prezzo che hanno dovuto pagare", ha detto Guillemette Thomas, coordinatrice medica di Msf per la Palestina. Tuttavia, nella notte ad Al Mawasi, a Khan Younis, è stato colpito un rifugio della ong durante un'operazione militare israeliana. Almeno due familiari del personale Msf sono stati uccisi e altre sei persone sono rimaste ferite.