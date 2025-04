Il governo statunitense ha annunciato che riesaminerà 9 miliardi di dollari di finanziamenti destinati all'università di Harvard a seguito delle accuse di antisemitismo nel campus. La decisione segue il taglio di milioni di dollari già imposto alla Columbia University, anch'essa teatro di forti proteste studentesche in favore della Palestina. Il presidente Donald Trump ha intrapreso una linea dura contro le università d'elite coinvolte in manifestazioni accese, scoppiate in seguito alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Ha revocato i finanziamenti federali a queste istituzioni e ha ordinato alle autorità per l'immigrazione di espellere gli studenti stranieri coinvolti nelle proteste, inclusi quelli in possesso della green card