Sono ancora in corso, nonostante gli ultimi sviluppi, i negoziati indiretti tra Israele e Hamas per raggiungere un rinnovato cessate il fuoco. Sono in corso sforzi per raggiungere un compromesso che consenti il rilancio dell'intesa. Lo ha riferito un alto funzionario di Hamas, Taher al Nunu, ad Al Jazeera. Secondo al Nunu, Hamas ha mostrato sufficiente flessibilità per riprendere l'accordo, ma Israele ha rifiutato questi tentativi.

Nel frattempo, un gruppo di veicoli dell'esercito israeliano è avanzato nel quartiere di Tel al Sultan, situato a ovest di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Un altro gruppo di veicoli israeliani era penetrato nella zona di al Atatra a Beit Lahia, a nord della Striscia di Gaza, segnalando continui bombardamenti israeliani e pesanti colpi d'arma da fuoco provenienti da veicoli israeliani in varie parti della Striscia. L'esercito israeliano prosegue le sue operazioni di terra nella Striscia meridionale.