Rafah, venti persone uccise in attesa in un centro di distribuzione degli aiuti

Una ventina di persone è stata uccisa dal fuoco dell'esercito israeliano mentre era in attesa in un centro per la distribuzione degli aiuti a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Negli ultimi due giorni a Rafah almeno una trentina di persone sono state uccise mentre aspettavano di ricevere cibo in un centro aperto di recente.

Gaza Humanitarian Foundation, l'organismo sostenuto da Stati Uniti e Israele responsabile della distribuzione degli aiuti, ha però smentito che la sparatoria sia avvenuta nella sua struttura. "La distribuzione degli aiuti questa mattina a Rafah si è svolta senza incidenti" si legge in una nota. Nel sito sono stati consegnati "21 camion di cibo per un totale di 20.160 scatole". "Sebbene la distribuzione degli aiuti si sia svolta oggi in sicurezza e senza incidenti presso il nostro sito, sappiamo che le IDF stanno indagando per verificare se diversi civili siano rimasti feriti dopo aver oltrepassato il corridoio sicuro designato ed essere entrati in una zona militare chiusa", afferma la Ghf. "Si trattava di un'area ben al di fuori del nostro sito di distribuzione sicuro e della nostra area operativa. Riconosciamo la natura difficile della situazione e consigliamo a tutti i civili di rimanere nel corridoio sicuro quando si recano ai nostri siti di distribuzione".