L’emissario per il Medio Oriente della Casa Bianca, Steve Witkoff, è arrivato giovedì in Costa Smeralda. Nella Sardegna di lusso ha tenuto una serie di incontri con i leader di Israele e Qatar per discutere del raggiungimento di un accordo per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Incontri che si sarebbero tenuti a bordo di un mega-yacht ormeggiato a circa due miglia dalla costa. Uno scenario che fa sicuramente discutere mentre nella Striscia la popolazione civile continua a morire di fame. Secondo il ministero della Salute di Gaza sono 113 le persone morte per la carestia imposta da Israele.

Dalla Costa Smeralda, Witkoff ha sancito l’interruzione delle trattative e il ritiro dei negoziatori da Doha. Dopo che i mediatori di Egitto e Qatar hanno respinto l’ultima proposta, Hamas ha dovuto rivedere la sua bozza e una nuova versione è stata inviata alle autorità israeliane nella notte. L’ufficio del premier Benjamin Netanyahu aveva fatto sapere in mattinata che il testo «è in questo momento in fase di esame». A rispondere pubblicamente per prima ci ha pensato Witkoff, secondo cui l’ultima risposta del gruppo palestinese «mostra chiaramente una mancanza di volontà nel raggiungere un cessate il fuoco a Gaza.

Sebbene i mediatori abbiano compiuto un grande sforzo, Hamas non sembra essere coordinato né agire in buona fede». Su X l’inviato della Casa Bianca ha spiegato: «Valuteremo ora opzioni alternative per riportare a casa gli ostaggi e cercare di creare un ambiente più stabile per la popolazione di Gaza. È un peccato che Hamas abbia agito in modo così egoista. Siamo determinati a porre fine a questo conflitto e a raggiungere una pace duratura a Gaza».

Anche Netanyahu ha ordinato alla squadra negoziale presente a Doha di fare ritorno nello Stato ebraico. «Se Hamas interpreta la nostra disponibilità a raggiungere un accordo come una debolezza, come un’opportunità per imporci condizioni di resa che metterebbero in pericolo Israele, commette un grave errore», ha detto il premier israeliano. «Siamo determinati a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra. A riportare a casa tutti».

Le richieste

Nella bozza di accordo Hamas avrebbe fatto in particolare tre richieste: una clausola che impedisca all’esercito israeliano di riprendere la guerra se non si raggiungesse un accordo permanente di cessate il fuoco entro la tregua di 60 giorni; il rilascio di 2.200 prigionieri palestinesi (di cui 200 condannati all’ergastolo) in cambio di dieci ostaggi israeliani; la rimozione della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) e l’apertura del valico di Rafah. In precedenza Israele aveva accettato il rilascio di 125 detenuti condannati all’ergastolo e 1200 arrestati dall’Idf dopo il 7 ottobre a Gaza.

Con l’accordo ancora lontano diventa sempre più impellente l’esigenza di arrestare la crisi umanitaria nella Striscia. Anche Bruxelles, dopo mesi di silenzio, potrebbe prendere contromisure. «Tutte le opzioni rimangono sul tavolo se Israele non rispetta l'attuazione degli impegni concordati», ha detto un portavoce della Commissione Ue.

Estremisti al governo

E mentre una parte del governo Netanyahu tratta, c’è un’altra che rema in direzione contraria ed è rappresentata dall’ala più estremista dell’esecutivo. «Tutta Gaza sarà ebraica... il governo sta spingendo affinché Gaza venga cancellata. Grazie a Dio, stiamo estirpando questo male. Stiamo spingendo la popolazione che si è istruita sul Mein Kampf», ha detto il ministro del Patrimonio di Israele, Amichai Eliyahu.

Immediata la replica del leader dell’opposizione Yair Lapid. Le dichiarazioni dell’ultranazionalista rappresentano «un attacco ai valori e un disastro in termini di relazioni pubbliche». Secondo Lapid «Israele non riuscirà mai a convincere il mondo della giustezza della nostra guerra al terrorismo finché sarà guidato da un governo di minoranza estremista con ministri che santificano il sangue e la morte». Nel frattempo, proseguono i raid dell’Idf sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore almeno 50 palestinesi di cui una decina in cerca di aiuti umanitari sono stati uccisi.

