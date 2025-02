«Sono impegnato ad acquistare e a possedere Gaza. Per quanto riguarda la ricostruzione, potremmo darla ad altri stati del Medio Oriente per costruirne delle sezioni. Altre persone potrebbero farlo sotto i nostri auspici. Ma ci impegniamo a possederla, prenderla e assicurarci che Hamas non torni». Il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a parlare del futuro della Striscia ribadendo il piano presentato la scorsa settimana quando il premier israeliano Benjamin Netanyahu è andato in visita a Washington.

«Non c'è niente in cui tornare a vivere. Il posto è un cantiere di demolizione. Tutto verrà demolito. Non si può vivere in quegli edifici adesso. Ne faremo un buon sito per un futuro sviluppo da parte di... qualcuno», ha aggiunto Trump a bordo dell’Air Force parlando con i giornalisti. «Sarà meraviglioso, le persone potranno venire da tutto il mondo e vivere lì. Ci prenderemo cura dei palestinesi e ci assicureremo... che non vengano assassinati. Hamas è stato un disastro».

Immediata la risposta dell’organizzazione palestinese: «Gaza non è una proprietà che può essere comprata e venduta, ed è parte integrante della nostra terra palestinese occupata». Nei giorni scorsi il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva invece proposto la nascita di uno stato palestinese nel territorio dell’Arabia Saudita. I paesi arabi hanno già respinto tutte le proposte e si stanno muovendo per fornire altri piani.

Il ministro Salvini è in Israele dove incontrerà il ministro degli Esteri Sa'ar Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini sarà in Israele dove ha programmato una serie di incontri istituzionali. Nelle prossime ore, tra gli altri, il leader leghista vedrà il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar e il ministro per la Diaspora israeliano, Amichai Chikli Secondo Erdogan per ricostruire Gaza ci vorranno 100 miliardi Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha nuovamente respinto la proposta degli Stati Uniti di trasferire i palestinesi dalla Striscia di Gaza e ha affermato che Israele dovrebbe pagare per i danni che ha causato e permettere l'inizio della ricostruzione. "Non consideriamo la proposta di esiliare i palestinesi dalle terre in cui vivono da migliaia di anni come qualcosa da prendere seriamente in considerazione", ha dichiarato durante una visita in Malesia. Il presidente turco è attualmente impegnato in un tour di quattro giorni che toccherà, oltre alla Malesia, Indonesia e Pakistan. Erdogan ha sottolineato che il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe cercare fondi per "compensare" i danni che, a suo dire, ammontano a 100 miliardi di dollari, "anziché cercare un posto per il popolo di Gaza". Il presidente turco ha ribadito il suo rifiuto alla proposta statunitense, sottolineando l'entità della devastazione nella Striscia di Gaza. "Nessuno ha il potere di costringere il popolo palestinese a vivere una seconda Nakba", ha aggiunto, riferendosi alla massiccia espulsione dei palestinesi durante la guerra arabo-israeliana del 1948 Hamas: "Gaza non è una proprietà immobiliare" La Striscia di Gaza "non è un pezzo di proprietà immobiliare da acquistare e vendere, è una parte inseparabile della nostra terra palestinese occupata". Lo ha dichiarato oggi un membro dell'ufficio politico di Hamas, Izzat al-Rishq, commentando le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulle intenzioni degli Stati Uniti di "acquistare e possedere" l'enclave palestinese. Parole che secondo al-Rishq denotano "profonda ignoranza" sulla Palestina e la regione. Iran: "Trump vuole metterci in ginocchio" Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato Donald Trump di voler "mettere in ginocchio la Repubblica Islamica", in un discorso in occasione del 46esimo anniversario della rivoluzione che ha rovesciato la monarchia Pahlavi. "Trump dice vogliamo parlare (con l'Iran), e... firma in un memorandum tutte le cospirazioni per mettere in ginocchio la nostra Rivoluzione", ha detto Pezeshkian, riferendosi a un testo firmato martedì scorso dal presidente americano che prevede nuove sanzioni contro l'Iran Unrwa: rischio ipotermia per i gazawi Molte famiglie nella Striscia di Gaza continuano a essere esposte a temperature estremamente fredde senza un riparo adeguato. Lo segnala su X l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), aggiungendo che a Deir el-Balah, nella parte centrale dell'enclave, e nel nord, duramente assediato per mesi dall'esercito israeliano, molti vivono ancora in tende fatiscenti e rifugi di fortuna che offrono poca o nessuna protezione dal freddo.

