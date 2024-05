Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, ritiene che l'ultima proposta per una tregua e uno scambio di prigionieri sia una trappola. È quanto riferito dall'emittente israeliana Channel 12 citando una fonte vicina al capo del gruppo palestinese nella Striscia. "La proposta sul tavolo per la liberazione degli ostaggi non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie americane che contiene diverse clausole esplosive". Secondo l'emittente israeliana, Hezbollah sta facendo pressione su Sinwar ma lui non è convinto di accettare l'accordo perché nella bozza di accordo non viene garantita la fine della guerra.