Un funzionario delle Nazioni Unite a Gaza ha risposto al coordinatore israeliano delle attività governative nei territori (Cogat) dopo che quest'ultimo ha affermato che l'Onu non è riuscita a svolgere il suo ruolo nella raccolta di aiuti umanitari dal lato di Gaza del valico di frontiera di Kerem Shalom. "È oltremodo cinico incolpare gli operatori umanitari che rischiano la vita a Gaza per non essere in grado di fare di più", ha dichiarato il funzionario, di stanza a Gaza, al Times of Israel, parlando in condizione di anonimato. "La realtà è che Israele non riesce a sostenere il nostro lavoro e di conseguenza la gente muore". "Ci è consentito consegnare la farina solo a panifici che non sono in grado di gestire l'enorme folla di persone disperate", ha continuato il funzionario. "Cerchiamo di raggiungere ogni giorno l'unico valico di frontiera aperto e di trasportare le merci in sicurezza, ma ci imbattiamo in un coordinamento disfunzionale con le truppe sul campo, che ci costringe ad aspettare ore in una zona militarizzata in attesa del via libera per muoverci, mentre i bombardamenti continuano". "Quando ci viene permesso di muoverci, i percorsi che ci vengono forniti dalle forze israeliane sono inappropriati e pericolosi", ha aggiunto. "La nostra capacità di portare avanti le nostre azioni è forte solo quanto l'accesso che ci viene concesso. Durante il cessate il fuoco, ha funzionato. Non funziona più", ha affermato il funzionario