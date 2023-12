Dopo la conclusione della tregua riprendono i bombardamenti su Gaza. Secondo quanto riferito da Hamas sono almeno 240 le persone uccise nelle ultime 24 ore.

L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito 400 obiettivi nella Striscia, molti dei quali a Khan Younis nel sud. I media statali siriani hanno riferito di attacchi israeliani vicino a Damasco, ma la maggior parte dei missili sono stati intercettati e abbattuti dai sistemi di difesa aerea.

Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un gruppo di attivisti con sede nel Regno Unito, nell’attacco sono morti due miliziani di Hezbollah.

Prossime tregue

Un funzionario israeliano ha detto al Wall Street Journal che il governo è disposto a prendere in considerazione future tregue momentanee a Gaza per consentire il rilascio del maggior numero possibile di ostaggi. Sono ancora 136 gli israeliani prigionieri di Hamas e della Jihad islamica.

Non sono escluse altre tregue nei prossimi giorni, anche se per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per ora non ci sono speranze per arrivare alla pace. «Le possibilità di pace a Gaza dopo la pausa umanitaria sono per ora perse a causa dell'approccio intransigente di Israele», ha dichiarato Erdogan all’emittente televisiva Ntv.

Contestazioni per Netanyahu

Sembrava che lo scoop del New York Times, secondo cui l’intelligence israeliana sapeva già da un anno che Hamas stava progettando un piano di attacco senza precedenti, fosse passato in sordina. Ma non è così e in Israele c’è chi chiede spiegazioni al premier Benjamin Netanyahu. Un gruppo di manifestanti ha organizzato un sit in di protesta di fronte l’abitazione del premier a Cesarea. Hanno chiesto a gran voce le sue dimissioni accusandolo di essere responsabile degli attacchi del 7 ottobre. I manifestanti sono stati immediatamente allontanati dalla polizia, sei di loro sarebbero in stato di arresto come riporta il Times of Israel citando gli organizzatori della protesta. Secondo le forze dell’ordine non avevano l’autorizzazione per manifestare.

© Riproduzione riservata