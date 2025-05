Dopo quasi tre mesi di blocco totale e con i gazawi allo stremo, Israele ha annunciato una ripresa degli aiuti umanitari. «La carestia non ci conviene», ha affermato il premier. Il nuovo piano suscita le durissime critiche delle Ong: «È organizzato in modo tale da rendere tutta la popolazione prigioniera». Intanto l’Idf dà l’ordine di evacuare Khan Younis e altre aree in vista di una «offensiva senza precedenti». Netanyahu: «Controlleremo tutta la striscia»

Dopo quasi tre mesi di blocco totale, Israele ha annunciato la ripresa limitata degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. E lo fa in un momento di forte pressione internazionale, dopo aver ridotto la popolazione civile alla fame per settimane. «Su raccomandazione delle Forze di difesa israeliane, e data la necessità operativa di consentire l'espansione degli intensi combattimenti per sconfiggere Hamas, Israele fornirà una quantità minima di cibo alla popolazione al fine di garantire che non si sviluppi una carestia nella Striscia di Gaza», ha comunicato l'ufficio del premier. Per dirla con le parole di Benjamin Netanyahu, Israele assumerà il controllo «di tutto il territorio» della Striscia, come il primo ministro ha affermato in un post su Telegram. E per quel che riguarda il ritorno degli aiuti, ha aggiunto: «Non dobbiamo lasciare che la popolazione sprofondi nella carestia, per ragioni pratiche e diplomatiche».

Pressioni internazionali

In realtà, nei confronti di Netanyahu ci sarebbero state anche forte pressioni da parte dei suoi alleati, anche da parte di Washington. Così, lunedì 19, l'Onu ha annunciato l'ingresso di 20 camion attraverso il valico di Kerem Shalom. L'alleato di governo di Netanyahu, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, non ha mancato di esprimere tutto il suo dissenso. «Il primo ministro sta commettendo un grave errore con questa mossa, che non ha nemmeno una maggioranza. Dobbiamo schiacciare Hamas e non dare loro ossigeno». Critiche hanno subito fatto correggere il tiro: la decisione è «una misura temporanea, della durata di una settimana», ha detto un funzionario del governo al quotidiano Haaretz. E in questa fase temporanea, a fornire gli aiuti sarà l'ufficio Onu per gli affari umanitari (Ocha).

Aver spinto fino allo stremo la situazione ha però un obiettivo preciso oltre a quello di premere sulle mediazioni in Qatar per far cedere Hamas ad accettare una tregua alle condizioni di Tel Aviv: è anche quello di rivoluzionare la gestione della consegna degli aiuti umanitari, sottraendola alle Nazioni Unite. La necessità di far entrare nell'immediato cibo e beni essenziali permette a Israele di imporre le sue condizioni. Sono preoccupati i funzionari delle Onu incontrati dalla carovana italiana composta da deputati, ong e giornalisti che domenica si è recata al valico di Rafah. Secondo loro si rischia di creare un precedente pericoloso.

Finora gli aiuti erano stati gestiti in coordinamento con altre organizzazioni internazionali, seguendo principi e linee guida garantiti dal diritto internazionale che garantivano un'indipendenza. Il nuovo piano israeliano, varato con l'assenso dell'amministrazione Trump, prevede invece una gestione militarizzata e privatizzata. Da mesi il gabinetto di guerra israeliano ha preparato il terreno per raggiungere il proprio obiettivo, cominciando con le accuse all'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) di complicità con Hamas per finire con la sua messa al bando attraverso due leggi approvate dalla Knesset, il tutto arricchito l’affermazione, che manca finora di qualsivoglia prova, che gli aiuti umanitari inviati a Gaza venivano dirottati da Hamas. Non ancora pubblicato nei dettagli, il nuovo piano punta a creare dai 3 ai 5 centri di distribuzione nella Striscia. Tre a Rafah e uno a nord di Gaza city. Molto poco per una popolazione di due milioni di persone.

Popolazione prigioniera

L'attuale sistema Onu garantisce circa 400 punti di distribuzione nella Striscia. La sorveglianza esterna di questi hub è affidata all'esercito israeliano, quella interna a dei contractors privati. La popolazione civile sarà spostata da Khan Younis in giù verso gli hub, dove saranno sottoposti a screening biometrici e a un processo di registrazione. Una volta dentro hanno accesso solo al cibo. Al momento non sono previste zone mediche. «Si trasforma la popolazione in prigionieri», dice Paolo Pezzati di Oxfam. «Può essere l'inizio della fase in cui quei recinti si chiudono», aggiunge.

A gestire il flusso ci penserà la Gaza humanitarian foundation (Ghf). «Accogliamo con favore l'annuncio del governo israeliano per riprendere la fornitura di aiuti a Gaza, e l'impegno di farlo con un meccanismo temporaneo fino a quando la Ghf non sarà pienamente operativa», fanno sapere dalla fondazione che sta già reclutando il suo personale, tra cui anche ex membri delle Nazioni Unite.

Questa nuova fase degli aiuti umanitari dovrebbe partire entro la fine del mese. L’Onu sta cercando di evitare la privatizzazione degli aiuti: il 16 maggio l'Ocha ha presentato un nuovo piano dopo una lunga discussione interna su come riformare l'attuale sistema.

Mentre tutto questo è in discussione, sul terreno prosegue l'operazione militare “Carri di Gideone”. Da giorni i raid aerei sono incessanti mentre le truppe dell'Idf avanzano sul terreno. Il prossimo obiettivo è Khan Younis: qui l'esercito dello stato ebraico ha annunciato l’inizio di un'offensiva senza precedenti, preceduta da un’ordine di evacuazione volta a spingere i residenti a trasferirsi a ovest verso la zona di al-Mawasi e designando l'intero governatorato quale «zona di combattimento pericolosa».

