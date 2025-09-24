gerusalemme

Gaza, le famiglie dei rapiti: «La guerra? Finirà solo quando liberano gli ostaggi»

Le famiglie degli ostaggi
Le famiglie degli ostaggi
Giovanni Legorano
24 settembre 2025 • 07:00

La rabbia dei parenti: «Nefasto riconoscere lo Stato palestinese». Francia e Arabia Saudita avvisano Bibi: «Annettere la Cisgiordania vuol dire superare una linea rossa»

«Riconoscere uno Stato palestinese oggi è un’idea nefasta». Non usa mezzi termini Dan Golan, amico dell’unica ostaggio donna ancora a Gaza, nel rigettare la decisione di vari paesi storicamente alleati di Israele, come la Francia o la Gran Bretagna, formalizzata all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. «Per ora, la Palestina è uno Stato terrorista. Non dimentichiamoci che il 7 ottobre molti civili sono andati dietro ai terroristi e hanno saccheggiato le case degli israeliani e partecipato a t

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group