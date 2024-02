Australia, Nuova Zelanda e Canada hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per sollecitare Israele a non portare avanti l'operazione militare a Rafah, che avrebbe conseguenze «catastrofiche» sulla popolazione palestinese. Nella dichiarazione, i leader mondiali invitano Israele a prestare ascolto al «crescente consenso internazionale» e a non «seguire questa strada», poiché «semplicemente non c'è nessun altro posto dove i civili possano andare».

Nonostante le pressioni dei governi stranieri e delle agenzie umanitarie, Israele sembra non voler interrompere le operazioni di ingresso a Rafah, necessarie secondo l'Idf per eliminare i battaglioni rimanenti di Hamas.