Netanyahu conferma la sua strategia: l’occupazione militare totale della striscia di Gaza, annunciata dopo il gabinetto di sicurezza tenutosi ieri a Gerusalemme. Obiettivo dichiarato: eliminare del tutto Hamas, che dal canto suo parla di «ribaltamento di quando discusso nei negoziati per il cessate il fuoco».

Il piano Netanyahu

«L'attuale strategia non ha portato alla liberazione degli ostaggi e non proseguiremo su questa strada», ha detto il premier israeliano aggiungendo che il controllo della striscia sarà solo militare e non politico. «Non la annetteremo. Vogliamo consegnarla alle forze arabe che la governeranno correttamente, senza minacciarci, e dare ai cittadini di Gaza una vita dignitosa».

Ieri a migliaia – compresi ostaggi liberati – sono scesi in strada in Israele per protestare contro il piano per il controllo militare totale di Gaza: arriva implacabile nonostante le proteste delle famiglie degli ostaggi israeliani, anch’esse in strada, davanti alla sede dell'ufficio del primo ministro a Gerusalemme. E il premier tira dritto nonostante l’opposizione dura dell’esercito, che ha da subito considerato questa scelta un «buco nero». Il capo dell’esercito israeliano Eyal Zamir si è presentato al gabinetto di guerra con l’intenzione di ribadire che far avanzare l’occupazione di Gaza come nel piano di Netanyahu metterà ancor più a repentaglio le vite degli ostaggi.

Secondo quanto riporta Channel 12, il piano di occupazione totale prevede una messa in atto di circa cinque mesi, con l’evacuazione degli abitanti di Gaza City, che sono la metà circa di quelli presenti nell’intera Striscia, in strutture temporanee che verranno realizzate ad hoc per gli sfollati. In contemporanea – si sostiene – «verranno fatte entrare ingenti quantità di aiuti». Poi l’ingresso mirato dell’esercito e combattimenti massicci.

Quindi, ancora morti. Intanto i bombardamenti israeliani continuano a fare vittime, ieri anche in Libano.

Altri dati allarmanti

L’Europa continua a guardare, pur coi dati sul tavolo delle istituzioni Ue. Nonostante il lieve incremento dei camion umanitari autorizzati all’ingresso a Gaza e il ripristino parziale di forniture di carburante, di cui la narrazione da parte di Israele si fa grande, il nuovo rapporto del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (EEAS) reso pubblico nelle scorse ore conferma che la risposta umanitaria, come già denunciato dalle principali organizzazioni internazionali presenti nella Striscia di Gaza, continua a essere compromessa. L'alta rappresentante Ue Kaja Kallas aveva presentato un patto sugli aiuti come argomento per accantonare le contromisure verso Israele, ma il suo stesso ufficio azione esterna è costretto a mettere in numeri il patto tradito: mancano garanzie, il personale umanitario è sotto attacco così come i civili.

Ha provato a dare una scossa all’impasse della Commissione la vicepresidente di estrazione socialista Teresa Ribera, proponendo agli stati membri di astenersi invece di votare, per raggiungere la sospensione, a cui anche l’Italia si era opposta, dell’accordo Ue-Israele. «La comunità internazionale e i singoli paesi dovrebbero usare tutti i mezzi che possano facilitare un ritorno alla legalità e al rispetto degli obblighi. Se l’Ue resta divisa perde credibilità. Quanto è stato detto e fatto dalle autorità israeliane va ben oltre i limiti del diritto internazionale».

«Uccisioni orchestrate»

Ne parla ampiamente Medici Senza Frontiere nel rapporto diffuso ieri: qui documenta la strategia delle «uccisioni orchestrate» nei quattro (e unici in tutto il territorio) centri di distribuzione gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation. Prima i siti di gestione degli aiuti erano quattrocento, ieri l’ambasciatore americano Mike Huckabee ha annunciato un piano per portarli a 16.

«Nelle nostre cliniche presenti vicine alla GHF abbiamo visto arrivare bambini colpiti al petto mentre cercavano di procurarsi del cibo, persone schiacciate o soffocate dalla calca», commenta Monica Minardi, presidente di Msf. «Negli oltre 50 anni di esperienza sul campo, raramente abbiamo assistito a simili livelli di violenza sistematica contro civili disarmati». Nel rapporto sono analizzate le ferite riportate dai civili: l’11 per cento localizzato tra testa e collo, il 19 a torace, addome e schiena. «Questa precisione anatomica e la tipologia proprio ricorrente di queste ferite descrive bene la strategia con cui le persone sono prese di mira. Un’ulteriore tassello della campagna di disumanizzazione della popolazione palestinese».

In questo scenario, da un lato ci sono i report, dall’altro la mancanza di una posizione politica coerente e vincolante. La comunità internazionale non interviene mentre sul terreno si consuma una crisi che ha già segnato un punto di non ritorno, con la malnutrizione, che a Gaza non era mai stata presente, in continuo aumento tra i bambini. Lo ha messo nero su bianco l’Organizzazione mondiale della Sanità: «A luglio, circa 12mila bambini sotto i cinque anni sono stati identificati come affetti da malnutrizione acuta a Gaza, il dato mensile più alto mai registrato».

Continuano le accuse di violazioni del diritto internazionale, comprese quelle che riguardano l’uso sproporzionato della forza e il blocco sistematico degli aiuti.

© Riproduzione riservata