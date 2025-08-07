Al gabinetto di sicurezza il premier conferma la volontà di occupare tutta la Striscia. Famiglie degli ostaggi in rivolta in piazza. Il premier assicura che dopo aver preso il controllo passerà la mano. Hamas protesta: «Traditi i negoziati per la tregua»
Netanyahu conferma: mi prendo Gaza. Il bluff sulla sovranità «a forze arabe»
07 agosto 2025 • 20:40
Al gabinetto di sicurezza il premier conferma la volontà di occupare tutta la Striscia. Famiglie degli ostaggi in rivolta in piazza. Il premier assicura che dopo aver preso il controllo passerà la mano. Hamas protesta: «Traditi i negoziati per la tregua»