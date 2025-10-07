61 milioni di tonnellate di macerie, il 78 per cento degli edifici è distrutto o danneggiato. Metà degli ospedali non funziona più. Solo l’1,5 per cento del terreno è coltivabile per due milioni di persone

C’è un’immagine che aiuta ad avere contezza del volume delle macerie prodotte a Gaza dall’esercito israeliano: la grande piramide di Giza. Alta quasi 138 metri e composta da oltre due milioni di blocchi, è una delle opere più mastodontiche al mondo. Oggi il volume di macerie a Gaza è pari a quindici volte quello della piramide di Giza.

A due anni dal 7 ottobre 2023, l’ultimo rapporto dell’Unep (programma delle Nazioni unite per l’ambiente) certifica che nella Striscia di Gaza ci sono 61 milioni di tonnellate di detriti, di cui il 15 per cento comporta un rischio elevato per contaminazione di amianto o altre sostanze tossiche. Rispetto all’ultima stima dell’Unep, di giugno 2024, la quantità delle macerie è aumentata del 57 per cento ed è venti volte superiore al totale di quelle prodotte da tutti i conflitti a Gaza negli ultimi diciassette anni.

Numeri che rendono bene l’idea di quanto la devastazione sia estesa. Numeri che aumentano giorno dopo giorno, anche in queste ore di trattative tra Hamas e Israele. Da quando ad agosto il gabinetto di guerra israeliano ha approvato il piano per l’invasione e l’occupazione di Gaza City la distruzione è cresciuta esponenzialmente. Solo nell’ultimo fine settimana l’Idf ha compiuto oltre 131 attacchi su Gaza.

L’82 per cento della Striscia è totalmente inagibile, se non lo è per i detriti lo diventa per gli ordini di evacuazione imposti dall’esercito. Così la restante parte del territorio ancora a diposizione dei civili è coperto dalle tende degli sfollati che nascono anche nei luoghi più impensabili. «Le tende sono ovunque, nella spiaggia, sui marciapiedi, per strada. È quasi claustrofobico», dice Irdi Memaj, 33enne medico di Emergency che a Gaza.

Macerie su macerie

Secondo le Nazioni unite, circa il 78 per cento dei circa 250mila edifici di Gaza è stato danneggiato o distrutto. Lo stesso vale per l’88 per cento delle entità commerciali o industriali.

Circa il 92 per cento degli edifici scolastici (518 su 564) necessita di una ricostruzione completa.

Per il terzo anno consecutivo oltre 660mila studenti non hanno accesso all’istruzione. Solo 4 dei 22 centri sanitari dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) sono ancora operativi. Dal 7 ottobre 2023 al 7 settembre 2025 l’Unrwa ha registrato almeno 912 attacchi nei confronti delle sue strutture o del suo personale. Più di uno al giorno. Dimostrazione di come lo staff dell’agenzia Onu viva costantemente sotto il fuoco dell’esercito israeliano che rende sempre più difficile il suo operato nella Striscia dove si occupa di fornire assistenza medica, umanitaria e istruzione.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sono 14 gli ospedali nella Striscia che sono funzionanti o parzialmente tali. Il 98 per cento di quelli esistenti è stato almeno danneggiato. E a Gaza City, epicentro dell’attuale offensiva, sono concentrati più della metà degli ospedali. Solo nelle prime due settimane di settembre l’Oms ha denunciato più di dodici attacchi contro le strutture sanitarie di Gaza City.

Ma, oltre all’operazione militare, a compromettere la loro operatività è la scarsità di medicinali e di carburante per far funzionare le macchine. Uno scenario catastrofico se si considera che, proprio a Gaza City, gli ospedali di Al-Shifa e Al-Ahli stanno accogliendo pazienti per oltre il 300 per cento della propria capacità.

La distruzione ha anche ricadute ambientali. Secondo l’Unep più del 98 per cento dei terreni coltivabili è stato danneggiato o è inaccessibile. Da coltivare resta soltanto l’1,5 per cento della Striscia, e le persone che lì vivono sono circa due milioni.

Quasi il 90 per cento delle risorse idriche e igienico-sanitarie è stato distrutto o danneggiato. «La situazione sta peggiorando», ha detto Inger Andersen, direttore esecutivo di Unep. «Se continua così – ha aggiunto – lascerà un’eredità di distruzione ambientale che potrebbe compromettere la salute e il benessere di generazioni di abitanti di Gaza».

Le riserve di acqua dolce sono limitate e quelle disponibili sono inquinate. La distruzione delle infrastrutture per il trattenimento delle acque reflue e della rete fognaria ha fatto dilagare patologie di ogni tipo. La diffusione dell’epatite A è aumentata di 384 volte.

Morte e fame

Se la distruzione è quantificabile con immagini satellitari e osservazioni sul campo da parte delle agenzie Onu, non c’è una scala di misura che possa calcolare il disastro umanitario. Ma i numeri parlano chiaro: oltre 67.139 palestinesi uccisi dall’Idf e 169.583 feriti.

Tra i morti secondo l’Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ci sono circa 20mila bambini, 373 membri dello staff Onu, 4 operatori della Croce rossa internazionale, 54 operatori della Mezzaluna Rossa palestinese, 1.722 tra sanitari e medici, 139 membri della protezione civile, 247 operatori dei media, 543 operatori umanitari (di cui 8 internazionali).

Ad agosto l’Onu ha decretato che Gaza è nella fase 5 della scala Ipc sulla sicurezza alimentare. Secondo i dati più recenti dell’Ocha di metà settembre, ci sono 641mila persone in carestia (fase 5), 1,14 milioni di gazawi sono in emergenza (fase 4) e 198mila sono in crisi (fase 3).

