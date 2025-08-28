La fame come arma, i raid sugli ospedali, i droni-killer. Come spiegheremo ai nostri figli, o ai figli dei nostri figli, che negli anni Venti la civiltà ha fatto passi indietro di secoli? Che le opinioni pubbliche, con qualche lodevole eccezione, e la classe politica sono sostanzialmente indifferenti alla distruzione del diritto internazionale, alla conta quotidiana dei morti, alla logica brutale della forza?
Gaza e Ucraina, addio alla civiltà. Così ci siamo assuefatti alle guerre
28 agosto 2025 • 07:00
