Il premier israeliano, negli Stati Uniti, sarà chiamato a dare una risposta all’ultimo piano Usa per la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi. Secondo i media israeliani, al centro del vertice anche il ruolo del Qatar nell’amministrazione della Striscia
È atteso oggi l’incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington. Le aspettative sono cresciute dopo l’annuncio di una conferenza stampa congiunta a conclusione del vertice, che dovrebbe tenersi poco dopo le 13 ora locale, le 19 in Italia. «Abbiamo una reale possibilità di realizzare qualcosa di grande in Medio Oriente. Tutti sono pronti per qualcosa di speciale, una novità. Faremo in modo che accada», ha scritto sul suo social Truth Trump, che in uno scambio con i giornalisti venerdì ha dichiarato di ritenere di aver raggiunto un accordo su Gaza.
Dall’alba nella Striscia, secondo l’agenzia di stampa Wafa, sono state uccise almeno nove persone nei bombardamenti israeliani.
PUNTI CHIAVE
09:22
Gaza, dall'alba almeno 9 persone uccise dai bombardamenti dell'Idf
08:00
Trump e Netanyahu si incontrano a Washington
Anche i paesi arabi chiedono modifiche al piano di Trump
Dopo Israele, anche diversi Paesi arabi e la stessa Autorità Nazionale palestinese avrebbero chiesto delle modifiche al piano di pace per Gaza proposto dall'Amministrazione Trump. Così i media israeliani.
Gaza, dall'alba almeno 9 persone uccise dai bombardamenti dell'Idf
Sono almeno nove le persone uccise dai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, che citando fonti locali riferisce che le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di nove gazawi uccisi dal fuoco dell'esercito israeliano in via Al-Nasr.
Le stesse fonti hanno aggiunto che le forze israeliane stanno prendendo di mira le vicinanze del complesso medico di Al-Shifa a Gaza City e ne stanno impedendo l'accesso nel tentativo di circondare l'area e costringere i civili a fuggire, nonostante le pericolose condizioni sul terreno.
Sempre secondo le stesse fonti un cittadino è stato ucciso e altri nove sono rimasti feriti quando l'esercito israeliano ha bombardato una tenda che ospitava sfollati a nord di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. Nella Striscia meridionale continuano i bombardamenti di artiglieria dell'occupazione nel centro di Khan Younis.
Herzog non esclude la grazia a Netanyahu
Il presidente israeliano Isaac Herzog potrebbe concedere la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu nel suo processo per corruzione. Lo ha rivelato lo stesso Herzog alla radio dell'esercito.
"Il caso Netanyahu pesa molto sulla società israeliana. "Considererò ciò che è meglio per lo Stato e tutte le altre questioni", ha spiegato.
Attualmente, il premier israeliano è sotto processo per tre casi di corruzione, e nega qualsiasi illecito, sostenendo che tutte le accuse sono state fabbricate in un colpo di stato politico guidato dalla polizia e dalla procura statale. Lo scorso dicembre, Herzog, interpellato sulla questione, aveva affermato che la possibilità di clemenza per il primo ministro nel suo processo per corruzione in corso "non era sul tavolo", chiarendo al contempo che "nel rispetto dello stato di diritto, nessuno si può considerare al di sopra di esso".
Delia: «Il governo si è intromesso e non ha fatto nessun passo avanti»
Il governo "allo stato si è limitato a ribadire le proposte che ha già fatto. Che noi abbiamo già rifiutato. Il governo si è appropriato di un canale che si stava esplorando con il cardinale Pizzaballa, portandolo su strade diverse". Lo spiega a Repubblica Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla.
"Hanno una rete di distribuzione nella Striscia, ci sembrava quello più in grado di garantire che gli aiuti arrivino effettivamente alle persone di Gaza, rompendo il blocco imposto da Israele - prosegue -. C'erano sul piatto diverse opzioni che non siamo riusciti a sviluppare anche per l'intromissione del governo".
Al momento non sarebbero previsti incontri con il Vaticano, "nulla di fissato. Ma i contatti con chi è a bordo sono continui e da parte loro c'è sempre stata apertura e disponibilità", rimarca Delia. Il centrodestra sostiene che quella della Flotilla sia un'operazione contro la premier. "È un movimento internazionale, ci sono persone di 44 Paesi, dubito siano interessate alle sorti del governo Meloni. A noi, italiani inclusi, interessano la Palestina e Gaza - spiega -. Se poi il governo Meloni si trova in opposizione agli obiettivi della Global Sumud Flotilla e al sentimento di gran parte dell'Italia, non è certo responsabilità nostra".
Il ministro Guido Crosetto ha messo in guardia gli attivisti sui rischi che corrono su cui secondo la portavoce c'è coscienza. "Certamente, è stato messo in conto. Confidiamo ancora che qualcuno dica a Israele che questa è una missione pacifica e come tale deve essere trattata", conclude.
Le famiglie degli ostaggi a Trump: «Incrollabile sostegno al piano»
Le famiglie degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas hanno lanciato un accorato appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla vigilia di un atteso incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu su un piano per far finire la guerra a Gaza.
"Signor Presidente, abbiamo bisogno di lei. 48 dei nostri cari - i nostri padri, fratelli, figli - hanno bisogno di lei", si legge in una lettera in cui le famiglie degli ostaggi esprimono il loro "incrollabile sostegno al piano rivoluzionario del presidente per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti e porre fine alla guerra a Gaza".
Nella lettera si sottolinea "la straordinaria posta in gioco dell'incontro di lunedì alla Casa Bianca". "Abbiamo appreso da voi, venerdì, della possibilità di un accordo per porre fine a questa guerra. Preghiamo che l'accordo si concretizzi e che questa dura prova giunga presto al termine". "Il vostro duplice obiettivo di porre fine alla guerra e riportare a casa tutti i 48 ostaggi - aggiunge la lettera - è in netto contrasto con la guerra estesa che Israele sta attualmente conducendo. Vogliamo ringraziarvi per essere rimasti coraggiosamente fedeli alle vostre convinzioni nonostante questo contrasto".
"Voi, e solo voi, avete la forza di portare a termine questo accordo, e siamo molto grati di avervi al nostro fianco".
Trump e Netanyahu si incontrano a Washington
Si incontreranno oggi alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
Secondo i media israeliani, tra i temi critici che saranno discussi nello Studio Ovale c'è il coinvolgimento del Qatar nella ricostruzione e nella gestione della Striscia di Gaza. Il Qatar vuole essere il "fattore dominante" nella Striscia di Gaza, mentre Israele - in seguito al deterioramento delle relazioni con il Qatar - vuole ridurre il più possibile l'influenza del paese nella Striscia di Gaza nel "giorno dopo". Da domenica sarebbe stato raggiunto un compromesso.
Un'altra questione riguarda invece la questione della libertà d'azione dell'Idf di agire nel caso in cui Hamas rafforzi, ricostruisca, accumuli armi e altro ancora. Israele ha chiesto che fosse chiaramente dichiarato che l'esercito avrà libertà d'azione per rimuovere le "minacce terroristiche" dalla Striscia di Gaza.
© Riproduzione riservata