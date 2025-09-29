Sono almeno nove le persone uccise dai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, che citando fonti locali riferisce che le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di nove gazawi uccisi dal fuoco dell'esercito israeliano in via Al-Nasr.

Le stesse fonti hanno aggiunto che le forze israeliane stanno prendendo di mira le vicinanze del complesso medico di Al-Shifa a Gaza City e ne stanno impedendo l'accesso nel tentativo di circondare l'area e costringere i civili a fuggire, nonostante le pericolose condizioni sul terreno.

Sempre secondo le stesse fonti un cittadino è stato ucciso e altri nove sono rimasti feriti quando l'esercito israeliano ha bombardato una tenda che ospitava sfollati a nord di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. Nella Striscia meridionale continuano i bombardamenti di artiglieria dell'occupazione nel centro di Khan Younis.