Se gli Usa tornano alla carica sul “genocidio bianco” in Sudafrica
28 agosto 2025 • 19:22
Un nuovo rapporto del Dipartimento di Stato Usa rilancia la tesi degli omicidi nelle aree agricole del paese mettendo in risalto solo vittime bianche. È una storia che il tycoon aveva scodellato persino al capo di stato sudafricano, ma che è priva di fondamento e viene strumentalizzata dall’estrema destra. Stando ai dati della polizia su 27mila delitti, solo 50 sono avvenuti nelle campagne, senza alcuna evidenza che siano stati colpiti coltivatori bianchi