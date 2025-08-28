Un nuovo rapporto del Dipartimento di Stato Usa rilancia la tesi degli omicidi nelle aree agricole del paese mettendo in risalto solo vittime bianche. È una storia che il tycoon aveva scodellato persino al capo di stato sudafricano, ma che è priva di fondamento e viene strumentalizzata dall’estrema destra. Stando ai dati della polizia su 27mila delitti, solo 50 sono avvenuti nelle campagne, senza alcuna evidenza che siano stati colpiti coltivatori bianchi

Due settimane fa il dipartimento di Stato americano ha diffuso l’annuale Rapporto sui diritti umani. Nel capitolo sul Sudafrica, il documento insiste sugli omicidi nelle aree agricole del paese, mettendo in risalto quasi esclusivamente vittime bianche. Più che un’analisi imparziale, il report appare uno strumento politico al servizio della retorica e delle alleanze internazionali della Casa Bianca, trasformando un meccanismo di monitoraggio internazionale in un’arma politica funzionale agli interessi dell’amministrazione.

Nel rapporto le critiche risultano attenuate verso paesi allineati a Washington, come El Salvador o Israele, e si fanno più aspre verso governi politicamente distanti, tra cui il Sudafrica. Il governo di Pretoria ha respinto il rapporto come «inaccurato e profondamente viziato», ribadendo che la riforma agraria procede entro cornici costituzionali e nel rispetto dei diritti umani.

Donald Trump non è nuovo nel puntare il dito contro la situazione sudafricana. Il 12 maggio il presidente aveva disposto l’accoglienza accelerata di 59 Afrikaner – discendenti dei coloni bianchi – negli Stati Uniti, giustificando la scelta con la presunta persecuzione dei bianchi in Sudafrica, una narrativa contestata dal governo di Pretoria come del tutto infondata. Pochi giorni dopo, il 21 maggio, durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, Trump ha mostrato immagini che sosteneva fossero la prova di omicidi di agricoltori bianchi. In realtà, le foto provenivano dalla Repubblica Democratica del Congo.

La storia assurda del “genocidio bianco” non nasce da Trump: è una teoria del complotto diffusa nei circuiti dell’estrema destra globale, con radici nella storia statunitense. Già nel XIX secolo, il nativismo protestante temeva che immigrati cattolici — soprattutto irlandesi e tedeschi — minacciassero la “vera” America. Secondo Alex Hinton, antropologo della Rutgers University, l’ossessione di Trump per il fenomeno in Sudafrica è più interna alla politica americana: evocare bianchi uccisi da neri serve a mobilitare la base bianca e a rafforzare la paura di diventare minoranza, amplificata da piattaforme online, influencer e forum estremisti.

In questo scenario, la riforma agraria sudafricana, con le sue contraddizioni e resistenze, viene strumentalizzata in nome di una fanta-storia secondo cui i bianchi sarebbero vittime di un genocidio imminente.

In Sudafrica, la questione della terra resta una ferita aperta: dopo decenni di apartheid, durante i quali la popolazione nera è stata spogliata dei suoi diritti e delle terre, le disuguaglianze rimangono profonde.

Oggi i sudafricani bianchi possiedono circa il 72 per cento dei terreni agricoli privati, pur rappresentando solo il 7-8 per cento della popolazione, alimentando tensioni sociali e scontri ideologici anche a livello internazionale. Il presidente Ramaphosa ha promosso una riforma agraria, comprensiva di espropri senza compenso in casi limitati. La misura, sostenuta dai movimenti per la giustizia redistributiva, ha però incontrato resistenze tra i bianchi e preoccupazioni tra gli investitori stranieri.

In questo contesto, gli omicidi nelle fattorie — spesso selezionati e presentati come vittime bianche — vengono strumentalizzati dall’estrema destra e collegati alla riforma agraria, elevandoli a presunta prova di persecuzione. AfriForum, Ong vicina agli afrikaner, segnala circa 50 omicidi agricoli all’anno, ma i limiti metodologici sono evidenti: i dati ufficiali raramente indicano l’etnia delle vittime, mentre l’attenzione mediatica sulle uccisioni di bianchi amplifica l’idea di una violenza mirata, oscurando una realtà molto più complessa.

I dati ufficiali della Polizia sudafricana (2022-2023) mostrano che su 27.494 omicidi registrati, solo 51 sono avvenuti in aree agricole, senza evidenza di un attacco sistematico contro i coltivatori bianchi. Secondo Gareth Newham, direttore del programma di prevenzione della violenza presso l’Istituto per gli studi sulla sicurezza in Sudafrica, la maggior parte degli omicidi riguarda giovani neri poveri e disoccupati, legati a rapine o conflitti personali, non a motivazioni razziali. Le aggressioni nelle fattorie — pur gravi — non mostrano una persecuzione etnica, ma vengono reinterpretate alla luce della riforma agraria per alimentare l’equazione tra redistribuzione della terra e attacco ai bianchi.

Minacce immaginate

Una recente sentenza della magistratura sudafricana ha confermato ciò che osservatori e analisti ripetono da anni: il “genocidio bianco” non esiste. A febbraio 2025, un giudice ha annullato un lascito milionario destinato a un gruppo che sosteneva di voler «resistere allo sterminio promesso dei bianchi», definendo la presunta minaccia «chiaramente immaginata e non reale». Nonostante i dati e le sentenze ufficiali, la bugia del “genocidio bianco” continua a circolare a livello internazionale, alimentando paure infondate e dando spazio a teorie estremiste. Invece di chiarire la realtà sudafricana, la strumentalizzazione politica rafforza circuiti ultraconservatori globali e legittima una lettura distorta della riforma agraria e della violenza nelle campagne.

