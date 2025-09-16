L’Onu: «È il genocidio dei palestinesi». Netanyahu se ne frega, ma è più isolato

La commissione d’inchiesta formata da esperti: «La responsabilità dei crimini ricade sulle più alte autorità israeliane». Anche l’Ue annuncia «misure» contro Tel Aviv: «La violenza deve finire ora». Ma si alzano le voce critiche anche alla Knesset. Il capo dell’opposizione, Yair Lapid: «Netanyahu non sa come finire la guerra, non ha nessuna strategia»
Una commissione d’inchiesta creata con procedura speciale dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha presentato un dettagliato rapporto che accusa Israele di genocidio a Gaza. Durante una conferenza stampa gli esperti scelti dall’istituzione – a cui fa capo, pur non essendo coinvolta in questo rapporto, anche la rappresentante Francesca Albanese – hanno invitato il segretario generale António Guterres e gli altri vertici delle Nazioni Unite ad adottare il termine nelle comunicazion