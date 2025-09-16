L’Onu: «È il genocidio dei palestinesi». Netanyahu se ne frega, ma è più isolato

true false

Una commissione d’inchiesta creata con procedura speciale dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha presentato un dettagliato rapporto che accusa Israele di genocidio a Gaza. Durante una conferenza stampa gli esperti scelti dall’istituzione – a cui fa capo, pur non essendo coinvolta in questo rapporto, anche la rappresentante Francesca Albanese – hanno invitato il segretario generale António Guterres e gli altri vertici delle Nazioni Unite ad adottare il termine nelle comunicazion