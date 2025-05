Tblisi – Nonostante le botte, gli arresti e le multe, dopo sei mesi di proteste i manifestanti georgiani non hanno intenzione di arrendersi. Lo hanno ribadito ieri, festa dell'indipendenza, organizzando una serie di eventi e marce nel centro della capitale Tbilisi. Alcune migliaia di persone si sono riversate sulla Rustaveli, il grande viale che conduce fino a Piazza della Libertà. Qui, sotto la statua d'oro dedicata a San Giorgio, nel corso della mattinata si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza delle principali autorità del paese, dal presidente della Repubblica, Mikhail Kavelashvili, al premier Irakli Kobakhidze.

Il 26 maggio di ogni anno la Georgia celebra il giorno dell'indipendenza. Si festeggia l'atto di autonomia da Mosca, siglato nel 1918, un anno dopo la Rivoluzione d'Ottobre e la presa del potere del partito comunista in Russia. L'indipendenza durò solo 3 anni: nel 1921 l'esercito inviato da Mosca invase la Georgia trasformandola in una delle tante repubbliche sovietiche. «La nostra indipendenza è nuovamente sotto attacco da parte dell'Impero russo», hanno scritto ieri sui social media gli organizzatori delle proteste contro il governo guidato da Sogno Georgiano, il partito fondato dall'oligarca Bidzina Ivanishvili e considerato da molti troppo vicino a Mosca.

Sei mesi di proteste

Le manifestazioni proseguono senza sosta dal 28 novembre scorso, quando il premier Kobakhidze ha annunciato la sospensione fino al 2028 dei negoziati per l’adesione all’Ue. Una scelta simile a quella adottata nel 2014 dall'allora presidente ucraino Viktor Yanukovich, la cui decisione diede il via alla reazione a catena che ha portato fino all'attuale guerra tra Kiev e Mosca.

«La Georgia dovrebbe essere indipendente dalla Russia, liberarsi dalla corruzione e proteggere i diritti ambientali e sociali dei suoi cittadini. Io credo che l'unico modo per raggiungere questi obiettivi sia l'integrazione con l'Ue», spiega Manana Kochladze, fondatrice dell'ong Green Alternative. Biologa, 53 anni, Kochladze partecipa alle proteste contro il governo da quando sono iniziate. Come molti altri è stata multata dalla polizia per avervi partecipato. Ha ricevuto una sanzione di 5000 lari, circa 1700 euro.

«Equivale a due miei stipendi mensili», racconta. L'attivista ha pagato la multa, ma non ha smesso di protestare. L'unica differenza è che adesso usa un cappellino per non farsi riconoscere facilmente dalle decine di telecamere piazzate sulla Rustaveli, il grande viale punteggiato di tigli e castagni.

Il governo di Tbilisi ha sospeso i negoziati per l'adesione all'Ue a causa di quello che il premier Kobakhidze ha definito un «ricatto» di Bruxelles. In sostanza, dopo le elezioni parlamentari dell'ottobre 2024, vinte da Sogno Georgiano con il 54 per cento dei consensi, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che ricalca le accuse al governo mosse fin dall'inizio dall'opposizione georgiana, e cioè che il voto è stato truccato.

La regolarità delle elezioni è stata messa in dubbio anche dall'Osce: l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, di cui fa parte anche la Georgia, ha scritto che «numerosi problemi hanno avuto un impatto negativo e compromesso l'integrità del voto».

Oggi 26 maggio il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier polacco Donald Tusk hanno firmato una dichiarazione per «condannare tutte le azioni delle autorità georgiane che portano a una regressione democratica». Furiosa la reazione del presidente del parlamento, Shalva Papuashvili: «È un vergognoso attacco al popolo georgiano e allo Stato georgiano nel giorno della festa nazionale», ha commentato.

Silenziare le critiche

Le accuse di brogli elettorali e la sospensione dei negoziati per aderire all'Ue non sono gli unici motivi dietro le proteste anti-governative. Tra le tante cose i manifestanti contestano la cosiddetta legge sugli agenti stranieri: impone alle ong (compresi i media registrati come associazioni) che ricevono più del 20 per cento dei loro finanziamenti dall'estero di registrarsi come organizzazioni «che tutelano gli interessi di una potenza straniera». Per il governo di Tbilisi la legge serve ad «aumentare la trasparenza». Ma secondo l'ex presidente Salome Zourabichvili, l'obiettivo reale è «silenziare le voci critiche».

La pensa così anche Tako Kheladze, 24 anni, fisioterapista. Da sei mesi, quasi ogni sera partecipa alle manifestazioni su viale Rustaveli. Anche ieri era lì. Racconta di aver già ricevuto due multe, ma di non aver intenzione di fermarsi. Motivo principale? «Le 50 persone che sono in carcere per aver partecipato alle proteste. Sono prigionieri politici - dice - per me essere qui è un atto di solidarietà nei loro confronti. So che un giorno potrebbe toccare a me, e mi piacerebbe sapere che fuori qualcuno mi sostiene».

