Nonostante la sconfitta alle elezioni di domenica, Shigeru Ishiba ha detto che non si dimetterà dalla carica di primo ministro. In Giappone si votava per 125 seggi (su 248) della camera alta e il partito Liberaldemocratico (Pld), al governo quasi ininterrottamente dal 1955 in poi, non ha raggiunto la soglia dei 50 seggi che gli avrebbe permesso di mantenere il controllo della camera alta. Dopo le elezioni di ottobre in cui si è votato per la camera bassa, oggi il Pld non ha la maggioranza di nessuna delle due aule del parlamento.

Come ha scritto in un editoriale l’Asahi Shimbun, queste elezioni segnano una rottura con la politica del dopoguerra. Siamo di fronte alla fine del sistema «a partito predominante», per come l’aveva catalogato il politologo Giovanni Sartori.

L’elemento sicuramente di novità è l’ascesa di forze politiche non istituzionali e fino a questo momento marginali come il Partito democratico per il popolo, che è diventato la terza forza parlamentare, e il Sanseitō, partito populista e di estrema destra che si ispira a Donald Trump. Se il primo ha raddoppiato il numero di seggi, il secondo è passato da due a quindici seggi.

Complotti globalisti

Nato su Youtube, nel 2020, durante la pandemia di Covid-19, il partito della “partecipazione politica” o meglio della politica “fai da te” ha raccolto sempre più consenso diffondendo complotti sui vaccini e amplificando teorie della cospirazione sulla cabala delle “élites globaliste”.

Grazie a discorsi nostalgici che rimettono al centro la tradizione e la cultura giapponese e rispolverando anche slogan di imperiale memoria come Hakkō ichiu («tutto il mondo sotto un unico tetto»), il Sanseitō sta facendo presa su giovani impoveriti dall’inflazione e diffidenti verso un partito ormai logoro e incapace di rinnovarsi.

Guidato dal quarantasettenne Sohei Kamiya – un passato da manager in un supermercato – il Sanseitō ha imposto la propria agenda politica facendo virare il dibattito pubblico da questioni più contingenti come l’inflazione e i dazi imposti da Trump al tema migratorio. Lo slogan battente è sempre lo stesso: «Prima i giapponesi».

In queste ultime settimane di comizi, le frasi che più hanno circolato tra i sostenitori del Sanseitō sono state «Il Giappone appartiene ai giapponesi»; «la proprietà straniera di terreni giapponesi non è consentita»; «il Giappone è il paradiso per gli immigrati» e molto altro ancora. Nel mirino è finita soprattutto la comunità cinese, la più numerosa, accusata di avere un piano per «invadere» il Giappone.

Secondo i dati dell’Agenzia per gli affari migratori giapponese, alla fine del 2024 il numero di residenti stranieri registrati era di 3,77 milioni di persone. Il 10 per cento in più rispetto allo scorso anno, ma appena il 3 per cento della popolazione totale che conta più di 120 milioni di persone.

Il voto dei giovani

Le elezioni di domenica per la nomina di 125 seggi della Camera Alta sembrano confermare, dunque, due tendenze già riscontrate in molti paesi europei. Il primo aspetto è quello dello spostamento a destra nel dibattito pubblico: il consenso raccolto dal Sanseitō sul tema dell’immigrazione ha portato anche il Partito liberaldemocratico a inseguire l’elettorato su posizioni analoghe. Eppure, come ha scritto Romeo Marcantuoni su Nikkei Asia, normalizzare le idee di estrema destra nel dibattito ha avuto probabilmente l’effetto di favorire il Sanseitō piuttosto che il Pld.

L’altro dato che sembra confermare una tendenza sempre più trasversale nel panorama internazionale è quella del voto giovanile diviso per genere: i maschi sotto i trent’anni votano sempre più a destra mentre le loro coetanee donne hanno posizioni più progressiste.

Il Mainichi ha potuto visionare, inoltre, la revisione della Costituzione proposta dal Sanseitō: all’interno del testo mancano gli articoli che garantiscono la libertà di espressione, di pensiero e religione; l’uguaglianza di fronte alla legge indipendentemente da sesso, origine sociale o etnia.

In questo contesto, il governo giapponese deve trovare un accordo con gli Stati Uniti entro il primo agosto se vuole evitare i dazi al 25 per cento sulle esportazioni. Nel discorso post-elettorale, Ishiba ha spiegato che tra i motivi per cui non si dimette c’è proprio quello delle trattative da portare avanti con Donald Trump. Senza una maggioranza parlamentare e con parte del proprio stesso partito antagonista, però, il primo ministro risulta estremamente indebolito. Lo scenario di una mozione di sfiducia e di un voto anticipato è davvero dietro l’angolo.

