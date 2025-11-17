Droni su Taiwan, Tokyo alza i jet e Pechino è nervosa

Il Giappone fa alzare in volo i jet, poi manda un mediatore in Cina. Con la neopremier di destra Sanae Takaichi è caduto il tabù dell’intervento militare. Il Quotidiano del popolo, ha esortato le nazioni asiatiche a restare «in massima allerta» di fronte al potenziale «pericoloso» orientamento strategico del Sol levante
I jet giapponesi si sono levati in volo per intercettare un sospetto drone cinese tra l’isola di Yonaguni e Taiwan. L’incidente è avvenuto sabato ma è stato rivelato lunedì 17 novembre dal ministero della difesa di Tokyo. Si tratta dell’ultimo episodio di un’escalation che negli ultimi giorni ha aperto una crisi diplomatica tra la Cina e il Giappone. Tutto è iniziato il 7 novembre, con un discorso in parlamento di Sanae Takaichi, nel quale la neo premier ultraconservatrice ha dichiarato che, nel