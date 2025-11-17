Droni su Taiwan, Tokyo alza i jet e Pechino è nervosa

true false

I jet giapponesi si sono levati in volo per intercettare un sospetto drone cinese tra l’isola di Yonaguni e Taiwan. L’incidente è avvenuto sabato ma è stato rivelato lunedì 17 novembre dal ministero della difesa di Tokyo. Si tratta dell’ultimo episodio di un’escalation che negli ultimi giorni ha aperto una crisi diplomatica tra la Cina e il Giappone. Tutto è iniziato il 7 novembre, con un discorso in parlamento di Sanae Takaichi, nel quale la neo premier ultraconservatrice ha dichiarato che, nel