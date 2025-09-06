L’attore interviene sul tema dell’appello di Venice4Palestine, sul boicottaggio e la censura: «C’è assoluto bisogno anche di un cinema e di un teatro che si facciano carico di un impegno, guardando in faccia ciò che accade intorno a noi»

Il dibattito sul ruolo dell’arte, in questo caso del cinema, nella società, è un tema che è tornato al centro del discorso pubblico nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia, grazie soprattutto alle rivendicazioni del collettivo Venice4Palestine.

Ne abbiamo parlato con Fabrizio Gifuni (a Venezia con i primi due episodi della serie Portobello di Marco Bellocchio) chiedendoci che cosa significhi schierarsi e prendere una posizione, su come la storia passata – e presente – possa illuminare le questioni del presente. Ma soprattutto, enfatizzando l’idea di un’arte non neutrale, ma immersa nella politica, prendendo atto della responsabilità di chi la crea e registra le ingiustizie del nostro tempo.

La sua carriera dimostra che l’arte può essere un atto civile. In un’epoca che predilige l’intrattenimento, il successo a Venezia di un film come The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania suggerisce che il pubblico desidera ancora storie che si “sporcano le mani” con la realtà. Pensa che questo successo sia un segnale che c’è ancora bisogno di un’arte che sia testimonianza e coscienza critica?

Partiamo da una premessa. Tutta l’arte, purtroppo o per fortuna, è politica nel suo significato più profondo, perché instaura, sempre e comunque, un rapporto diretto con la polis. Si tratta solo, da parte di chi si occupa di comunicare attraverso un’opera e da parte del pubblico, di esserne più o meno consapevoli. Molti non lo sono.

Come se il cinema o il teatro e, più in generale, tutte le forme espressive che affrontano dichiaratamente temi civili fossero le uniche a produrre effetti o a mandare messaggi politici. Persino i film o gli spettacoli più inutili o cialtroni producono effetti politici.

Per tornare alla sua domanda, sì, penso ci sia assoluto bisogno anche di un cinema e di un teatro che si facciano carico di un impegno, guardando in faccia ciò che accade intorno a noi.

The voice of Hind Rajab ha sconvolto il pubblico della Mostra, facendo coincidere ciò che accadeva dentro con ciò che stava accadendo fuori dalle sale fin dal primo giorno. Io non l’ho ancora visto perché sono rientrato a Roma ma ho scambiato messaggi con chi era a Venezia e tutti parlano di uno shock violentissimo, esploso alla fine in quei ventidue minuti di applausi.

Il boicottaggio è una forma di protesta nonviolenta. Nei giorni della Mostra, per l’appunto, si è fatta molta confusione, a livello giornalistico (ma anche da parte di esponenti del nostro settore) sulle sue radici anche storiche – molti non sapevano cosa sia né da cosa derivi il movimento Bds, ad esempio. Pensa che l’arte, per sua natura, debba schierarsi anche con strumenti come il boicottaggio, in un contesto culturale in cui è sempre più difficile prendere posizione?

Credo che fra le cose buone accadute in questi giorni alla Mostra del cinema di Venezia ci sia stato anche quello di rialfabetizzare la questione e la differenza fondamentale che c’è fra censura e boicottaggio e questo proprio grazie alla richiesta di quel secondo comunicato di Venice4Palestine, su cui tanto si è discusso.

Molte persone che non ci avevano mai ragionato e confondevano inconsapevolmente le due cose ora ne colgono la sostanza. Altri, invece, ho la sensazione che non aspettassero altro che cavalcare le polemiche per confondere le acque per dare le pagelle.

Che la censura possa venire solo dall’alto e la possa esercitare solo chi ha un potere lo dimostra il bruttissimo episodio del fermo, con sequestro delle bandiere, all’azione dimostrativa a sostegno della Global Sumud Flotilla a cui hanno partecipato Anna Foglietta e Laika, che credo sia l’unico esempio di censura avvenuto al Lido.

Il boicottaggio è un’azione di dissenso, non violenta, che viene generalmente dal basso con cui poi si può essere o meno d’accordo. Per quel che mi riguarda, da persona che ha fatto dell’espressione artistica una delle ragioni della sua vita, sono sempre stato estremamente sensibile e molto molto attento alla questione applicata al mondo dell’arte – anche perché c’è sempre in questi casi il rischio del cretino più puro che ti epura.

Ma credo anche che esistano nella Storia situazioni straordinarie – e se non lo è il sistematico sterminio di un popolo mi chiedo cosa lo sia – in cui qualsiasi azione decisa e non violenta debba essere praticata per esercitare pressione su chi ha il potere di prendere decisioni per far cessare un massacro.

Ha sostenuto di recente la Global Sumud Flotilla per Gaza. Come si integra il suo impegno artistico con l’attivismo politico in un’iniziativa così concreta e rischiosa?

Il mio essere artista deriva dal mio essere cittadino e viceversa. Quella della Global Sumud Flotilla è un’azione coraggiosa, pacifica e senza precedenti a cui va tutto il mio sostegno.

Aggiungo che non mi sorprende che le persone che domandano polemicamente perché tutto questo sostegno al popolo palestinese quando ci sono altre popolazioni colpite atrocemente nel mondo, siano spesso, guarda caso, le stesse che approvano le politiche di quei governi, come il nostro, che lasciano di fatto morire esseri umani nel Mediterraneo che scappano proprio da altre tragedie e da altri paesi, intralciandone in tutti i modi i soccorsi.

Hai sempre dato voce a figure storiche complesse. Trova delle analogie tra questo lavoro e la necessità di prendere posizione su vicende attuali? L’attore diventa un testimone o un megafono per le ingiustizie?

A volte può essere entrambe le cose, altre volte nessuna di queste. Le rispondo con un esempio. Ho studiato per anni la figura di Aldo Moro e in particolare i suoi scritti, lettere e memoriale, durante la prigionia, per preparare alcuni miei lavori teatrali e cinematografici. Ecco, ancora oggi non è sufficientemente noto fino a che punto la questione israelopalestinese e la politica estera di Moro abbiano avuto un peso all’interno dei 55 giorni. E gli storici che hanno studiato a lungo e seriamente questa materia lo sanno bene.

Si discute spesso del ruolo dell’arte come linguaggio universale, capace di superare ogni confine. Tuttavia, questa universalità rischia di diventare un alibi per ignorare le responsabilità civili. Crede che, proprio per la sua pretesa di connettere le persone, l’arte abbia il dovere di non restare indifferente di fronte a ingiustizie e violazioni dei diritti umani?

La sua domanda contiene esattamente il mio pensiero quindi mi limito a rispondere: si, sottoscrivo tutte le sue parole.

