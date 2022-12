Il premier iracheno Mohamed Shia al Sudani ha accolto a braccia aperte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivata nel paese per salutare il contingente militare italiano in vista delle feste natalizie.

«L'Iraq è una nazione che ha compiuto importanti passi avanti sul piano della sicurezza e della stabilità politica e che dal nostro punto di vista può guardare con ottimismo alla ricostruzione», ha detto la premier italiana da Baghdad. «L'Italia è da sempre in prima linea nel sostenere l'Iraq a 360 gradi. Lo facciamo anche nel quadro della Coalizione Anti Daesh: perchè non vi può essere stabilità e prosperità in Medio Oriente senza un Iraq forte. L’Italia è stata sempre al fianco dell’Iraq nella sua rinascita», ha aggiunto.

Durante il suo viaggio Meloni si recherà anche a Erbli, nel Kurdistan iracheno.

La visita

La presidente del Consiglio si è recata anche alla base militare Union 3, sede dei Comandi della Missione Nato (Nmi) e della Coalizione anti-Isis. Qui ha incontrato anche il comandante della missione, il generale Giovanni Maria Iannucci e i soldati impiegati nel contingente.

Altri membri dell’esecutivo sono in viaggio per visite simili. Il ministro della Difesa Guido Crosetto sarà in Ungheria, Romania e Bulgaria dove trascorrerà la vigilia di Natale. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è in partenza verso il Libano mentre la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, sarà in Kosovo. «È un gesto simbolico per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi», aveva detto la premier Meloni prima della partenza.

