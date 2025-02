Da 73 giorni la popolazione scende in piazza, sfidando l’esecutivo di Sogno georgiano, partito accusato di aver fatto scivolare il paese in orbita russa e in un autoritarismo sempre più sfacciato. L’ambasciatore italiano a Tbilisi ha incontrato la ministra degli Esteri georgiana, suscitando perplessità.

Due mesi e mezzo. Da oltre 70 giorni la popolazione georgiana scende in piazza per protestare contro il governo di Sogno georgiano, partito accusato di aver fatto scivolare il paese in orbita russa e in un autoritarismo sempre più sfacciato dopo le contestate elezioni di ottobre. Anche se la partecipazione è più altalenante rispetto alle proteste post voto e a quelle di fine novembre, scaturite dopo l’annuncio del premier Irakli Kobakhidze di sospendere i negoziati per l’adesione all’Unione europea, sono comunque migliaia le persone che affollano ogni sera le strade di Tbilisi e di altre città.

Proteste e repressione

In questi mesi i manifestanti hanno sfidato una repressione crescente da parte delle forze dell’ordine e delle squadracce di uomini, vestiti di nero e con passamontagna, che danno man forte alla polizia. Le aggressioni fisiche condotte da queste gang contro chi protesta proseguono, così come gli arresti che, in totale, sono quasi 500. Tra i fermati, molti hanno denunciato di essere stati malmenati in carcere e una cinquantina sono ancora detenuti. Il pugno delle autorità è sempre più duro.

Domenica 2 febbraio è andata in scena una manifestazione antigovernativa particolarmente partecipata: in migliaia hanno cercato di bloccare l’ingresso di un’autostrada a nord della capitale. Sono scattati subito gli arresti e i pestaggi delle forze di sicurezza. A finire in manette semplici manifestanti ma anche leader politici dell’opposizione, come quello del partito liberale Akhali, Nika Melia, ed esponenti di rilievo nel fronte dei dissidenti, come l’ex sindaco di Tbilisi, Gigi Ugulava. Portati via a forza ed entrambi rilasciati dopo qualche ora, andranno a processo e rischiano fino a quattro anni di prigione.

Le nuove leggi contro i manifestanti

Se la repressione si manifesta nelle strade, è in altre sedi che viene decisa. Sono le istituzioni dirette da Sogno georgiano a imporla. Il parlamento di Tbilisi è in mano al partito dell’oligarca Bidzina Ivanishvili. I tre partiti principali delle opposizioni, Movimento nazionale, Coalizione per il cambiamento e Georgia Forte, non riconoscendo il risultato delle elezioni da ottobre disertano l’aula.

E mercoledì scorso, il mandato dei loro 49 eletti è stato revocato dal parlamento. Quindi l’Aula è passata da 150 a 101 membri. Gli unici veri oppositori che rimangono, pur non partecipando ai lavori, sono i 12 esponenti del partito Per la Georgia, non contando alcuni parlamentari che si sono staccati da Sogno georgiano per creare delle nuove formazioni di presunta opposizione.

Negli ultimi giorni l’Aula ha approvato alcuni provvedimenti volti a inasprire le norme su manifestazioni e assembramenti, con l’aumento delle sanzioni amministrative e penali. Di fatto, se qualcuno disobbedisce alle forze dell’ordine potrebbe essere rinchiuso in carcere fino a 60 giorni o ricevere un’ammenda di 1.700 euro.

Sono state anche aumentate le pene per atti di vandalismo e quelle per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere limitate le aree dove poter protestare. La libertà per il dissenso in Georgia viene quindi erosa sempre più. L’allarme lo ha lanciato anche Marta Kos, commissaria Ue per l’Allargamento: «Le modifiche legislative comprometteranno ulteriormente i diritti dei cittadini alla libertà di espressione e di riunione».

Ma la stretta governativa non si ferma. Il capogruppo di Sogno georgiano in parlamento, Mamuka Mdinaradze, ha preannunciato un provvedimento che mira a colpire la società civile e i legami di attivisti, ong e altri enti con attori stranieri. A detta del governo, la nuova bozza di legge copierà il Fara (Foreign agents registration act) americano, ma secondo gli oppositori sarà un rafforzamento della cosiddetta "legge russa”, che già aveva causato proteste nel 2024.

Media sotto attacco

La stretta sarà ancora più dura perché il governo vuole adottare un provvedimento per «stabilire standard per l’obiettività dei media e l’etica giornalistica», oltre a restringere la possibilità per siti e testate di ricevere finanziamenti dall’estero.

«In Georgia il sistema dei media non è autosufficiente, avendo un mercato piccolo e con problemi economici. Molti media online sono particolarmente dipendenti dai fondi esteri. Senza di quelli sarà impossibile per loro sopravvivere», dice Anna Gvarishvili, giornalista georgiana e voce critica del governo.

Che le autorità di Tbilisi, e con esse l’uomo più ricco del paese Ivanishvili, vogliano minare la libertà di stampa ormai sembra assodato. A dicembre Reporters sans frontières ha denunciato le violenze contro i giornalisti in Georgia. Dal 28 novembre scorso fino al 19 dicembre, più di 70 cronisti hanno subito attacchi: aggressioni, arresti violenti o danni ai propri strumenti di lavoro.

Anche in questo inizio 2025 le intimidazioni non sono mancate. Il numero di giornalisti colpiti è salito a 90. L’11 gennaio a Batumi, durante una manifestazione antigovernativa, la giornalista Mzia Amaglobeli è stata arrestata due volte nel giro di poche ore. La prima dopo aver attaccato un poster adesivo fuori da una stazione di polizia. Rilasciata quasi subito con accuse amministrative, la 49enne fondatrice di due testate web, Batumelebi e Netgazeti, è rimasta in piazza, mentre le forze di sicurezza hanno iniziato ad arrestare altre persone. Dopo alcuni insulti, Amaglobeli ha dato uno schiaffo al capo della polizia di Batumi e a quel punto è scattato il secondo arresto. Ora rischia una detenzione dai quattro ai sette anni.

Il suo caso è esploso in Georgia, anche perché la giornalista, rinchiusa nel carcere di Rustavi, ha iniziato uno sciopero della fame. In una lettera, ha sfidato quello che chiama a tutti gli effetti un regime: «Non giocherò secondo le sue regole». Le sue condizioni di salute negli ultimi giorni sono peggiorate, tanto da rendere necessaria una sua ospedalizzazione.

L’iniziativa italiana e il caso dell’ambasciatore

La vicenda ha oltrepassato i confini georgiani. Il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty, ha incontrato Amaglobeli in carcere, chiedendo al governo la fine della sua detenzione. Diverse ambasciate straniere in Georgia ne hanno chiesto il rilascio e a interessarsi è stata anche quella italiana.

Il 3 febbraio l’ambasciatore italiano a Tbilisi, Massimiliano D’Antuono, ha pubblicato le foto del suo incontro con la ministra degli Esteri, Maka Botchorishvili. Al centro dei colloqui, le relazioni bilaterali tra i due paesi. Il diplomatico avrebbe sollevato il caso di Amaglobeli, almeno secondo quanto riferito mercoledì dal ministro Antonio Tajani in audizione alle commissioni Esteri di Camera e Senato. La mossa di Roma ha però dato legittimità al governo di Sogno georgiano. Per il vicepremier italiano, bisogna «mantenere canali di interlocuzione, anche critica, con le autorità di Tbilisi», pur chiedendo «chiarezza sulle irregolarità del voto» e «consapevoli» dei passi indietro del percorso europeo della Georgia.

Dalla Farnesina sembra trapelare scetticismo sulla possibilità di nuove elezioni nel paese, quindi tanto vale parlare con chi è al potere. Realismo politico, viene definito. Tuttavia, l’iniziativa italiana rischia di rompere il fronte europeo – Ungheria e Slovacchia escluse – che non ha ancora formalmente riconosciuto l’esito elettorale e che sta studiando possibili sanzioni contro Tbilisi.

Il senatore di Azione Marco Lombardo dice che il pericolo è proprio «la fuga in avanti» di un’Italia che «dovrebbe compattare il fronte europeo, non dividerlo». «Siamo sicuri che questo sia un modo per favorire la prospettiva europea del popolo georgiano?» si domanda Lombardo, che ha depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere al ministro degli Esteri i motivi dietro la posizione italiana.

© Riproduzione riservata