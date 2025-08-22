Il pontefice aveva indetto per il 22 agosto un giorno di digiuno e di preghiera per la pace in Ucraina e Terra Santa. Le adesioni pubbliche all’iniziativa sono rimaste poche. La sensazione è che, in questo caso, sia emersa la solitudine del pontefice rispetto a una Curia che ancora non ha assunto i connotati di una vera squadra di governo
La solitudine di Leone XIV, se in pochi si accorgono della giornata di pregheria per la pace
22 agosto 2025 • 19:17
