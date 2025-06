Nato nel 1992 come un campo per accogliere i bambini in fuga dalla guerra civile in Sudan, oggi ospita più di 300.000 persone principalmente sud-sudanesi, somali, etiopi, congolesi, burundesi. Una crisi che si trascina da decenni nel silenzio generale. L’impegno dell’Ue e dell’Onu

Kakuma – Il 20 giugno è la Giornata mondiale del rifugiato. Un’occasione per ricordare che, stando ai dati dell’UNHCR, nel mondo ci sono oltre 120 milioni di persone costrette a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni.

Ma se l’attenzione mediatica si concentra spesso sulle rotte verso l’Europa, la realtà dimostra il contrario: l’86 per cento dei rifugiati mondiali si trova nei paesi considerati in via di sviluppo, spesso in campi profughi dove l’emergenza umanitaria non è mai finita.

Foto Peter Biro/European union

Viaggio a Kakuma

Uno di questi luoghi è Kakuma, nel Nord-Ovest del Kenya. Nato nel 1992 come un campo per accogliere i bambini in fuga dalla guerra civile in Sudan, oggi ospita più di 300.000 persone principalmente sud-sudanesi, somali, etiopi, congolesi, burundesi.

Kakuma è diventata una città con mercati, scuole, ospedali, chiese, moschee. Ma è una città sospesa, spesso dimenticata, in cui il tempo non scorre mai del tutto. Qui la vita va avanti: si nasce, si va a scuola, si sogna un futuro. Ma per molte famiglie, da più di trent’anni, quel futuro resta inchiodato a un presente che non cambia. Non c’è cittadinanza, non c’è riconoscimento. Solo attesa.

Un limbo dove si sopravvive ma non si vive. Una zona grigia dell’umanità dove chi nasce resta intrappolato in una categoria: rifugiato. Questa, come Dadaab, non è tra le crisi umanitarie più visibili o recenti, ma è una delle più lunghe e dimenticate.

Una crisi che si trascina da decenni nel silenzio generale. Questo perché Kakuma non è al centro delle rotte migratorie verso l’Europa. Perché i visi stanchi che arrivano ogni giorno, circa 200, non ci toccano direttamente.

Foto Peter Biro/European union

Alleanza Ue-Onu

A Kakuma l’acqua continua a scarseggiare, i servizi sanitari sono insufficienti, e le opportunità di lavoro quasi inesistenti. Eppure, Kakuma resiste. Ed è anche grazie a un’alleanza silenziosa che si muove dall’altra parte del mondo: l’Unione europea e le Nazioni unite. Dopo che Donald Trump ha prodotto il drastico taglio dei fondi dell’USAID, oggi è proprio l’Ue, insieme agli stati membri, il principale donatore umanitario per i rifugiati in Kenya.

La decisione degli Stati Uniti di ridurre i finanziamenti ha avuto conseguenze profonde: tagli ai programmi alimentari, incertezza per le strutture sanitarie e scolastiche, minori risorse per l'accoglienza di nuovi arrivati. Il vuoto lasciato da Washington è stato colmato, almeno in parte, da Bruxelles. Ma il peso economico e politico dell’assistenza si è spostato in modo netto. Attraverso la sua direzione generale per la Protezione civile e gli aiuti umanitari (Eu Humanitarian Aid), l’Europa lavora sul campo per garantire ciò che altrove si dà per scontato: un pasto caldo, un vaccino, un banco di scuola.

Foto Peter Biro/European union

Guardare al futuro

Nel 2025 l’Ue ha stanziato oltre 14,5 milioni di euro per l’assistenza in Kenya. A Kakuma, questi fondi si traducono in programmi di nutrizione, protezione per le vittime di violenza, accesso all’acqua potabile e istruzione per più di 135.000 bambini. Ma non è solo emergenza: c’è anche un progetto per il futuro.

Si chiama Kakuma Regeneration Strategy ed è il piano europeo per trasformare il campo in una vera città entro il 2030. Non più solo sopravvivere, ma costruire: case, scuole, attività economiche, comunità. Una sfida condivisa con il governo keniota, l’Un-Habitat e le stesse comunità di rifugiati.

Con il fondo KKCF (Kakuma Kalobeyei Challenge Fund), nato anche grazie al sostegno di Bruxelles, si finanziano piccole imprese locali, si accende l’energia solare in quartieri senza elettricità, si promuove la convivenza tra popolazioni ospitanti e rifugiati.

E allora, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, dovremmo chiederci: che senso ha parlare di protezione internazionale, se scegliamo di guardare solo alle crisi che ci sfiorano? Che giustizia è, quella che ignora chi ha avuto la sfortuna di nascere troppo lontano dai nostri confini? Ma chi ha visitato il campo lo sa: qui l’umanità è viva.

«Quello che mi fa andare avanti è dargli una speranza», dice il dottor Kefa Otieno, medico responsabile dell’ospedale del campo profughi di Kakuma. «Abbiamo visto persone dare i nostri nomi ai loro figli, e questo dimostra quanto il nostro lavoro sia apprezzato».

In un mondo che classifica le crisi in base alla loro visibilità, ricordarsi di Kakuma è un atto di responsabilità. L’Unione europea lo fa da oltre trent’anni. Ma senza l’attenzione dei cittadini, anche questo sforzo rischia di evaporare. Perché nessuna crisi è davvero “lontana”. Lo diventa solo quando scegliamo di non guardarla.

