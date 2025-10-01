Gli intellettuali palestinesi: «L’occupazione non finirà»

Parlano gli intellettuali palestinesi di Ramallah, tra barlumi di speranza e pessimismo: «L’accordo non risolve le condizioni materiali che hanno portato alla nascita di Hamas e di altri gruppi di resistenza», spiega Fathi Nimer, del think-tank Al-Shabaka. Ghassan Khatib, ex ministro dell’Anp: «Stiamo andando verso l’apartheid»

true false

«È un ritorno allo status quo. Il piano protegge gli interessi israeliani e non presta attenzione a quelli palestinesi. Continuerà a essere un’occupazione terribile». Fathi Nimer, policy fellow di Al-Shabaka, un think-tank palestinese, valuta con rabbia e amarezza il piano di pace per Gaza, stilato dall’amministrazione americana, approvato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e sostenuto dalla quasi totalità della comunità internazionale. «Non risolve le condizioni materiali che hanno porta