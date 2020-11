C’è sempre un momento memorabile del giorno delle elezioni, quello che segna una era. Quello di queste presidenziali è avvenuto ormai alle due di notte di Washington, quando Donald Trump accompagnato da tutta la famiglia e di fronte ai suoi sostenitori ha scandito con forza una serie di frasi confuse: «Abbiamo vinto le elezioni. Il nostro obiettivo è assicurare l'integrità del voto: è una truffa. Andremo davanti alla Corte suprema. Vogliamo interrompere tutte le votazioni. Vinceremo, ma per me abbiamo già vinto».

A person in a President Donald Trump costume joins people in Black Lives Matter Plaza near the White House in Washington, Tuesday, Nov. 3, 2020, on Election Day. (AP Photo/Susan Walsh)

A guardare la scena alcuni osservatori hanno fatto notare come il vicepresidente Mike Pence sia intervenuto quasi a placarlo, a fermare l’uomo dal compiere quel passo, il richiamo alla Corte suprema, l’accusa di frode, ma soprattutto quella frase sibillina sul bloccare le elezioni. Il responsabile della campagna dello sfidante democratico ha definito le dichiarazioni «outrageous», un termine che letteralmente significa oltraggioso, qualcosa di più della parola troppo usurata scandaloso, ma che potrebbe anche essere tradotto come ignobile.

«È un chiaro tentativo di privare dei diritti democratici i cittadini americani», ha dichiarato la responsabile della campagna Jennifer O’Malley Dillon. Nessun presidente secondo lei aveva tentato di togliere la voce ai cittadini allo stesso modo.

Il tema della soppressione del voto, cioè delle tecniche legali con cui viene ristretto il diritto di voto è molto forte negli Stati Uniti d’America. Molta letteratura accademica lo collega alle lotte civili per il diritto di voto ai neri e in generale alle minoranze. La commentatrice politica Heather Digby Parton ha scritto sulla rivista Salon un lungo contributo per spiegare come la soppressione del voto sia un tratto caratteristico della strategia politica repubblicana. Ma in qualche modo prima dell’era Trump era qualcosa di diverso: un tentativo di principio di non condividere il potere del nucleo forte dell’elettorato bianco e proprietario con altri venuti a reclamare il diritto di cittadinanza.

Si tratta di una lotta feroce che è alle origini della vita politica americana, ma che secondo Digby Parton solitamente non benevola con il Great old party era in qualche modo condotta «in buona fede». In sostanza una questione di principio, seppure tra i peggiori principi possibili.

Alla grande espansione democratica dei diritti civili, i conservatori hanno risposto mettendo su durante gli anni Ottanta una rete di legali per contrastare il voto delle minoranze, ma anche l’immigrazione e il rilascio dei documenti a chi aveva origine straniera. Curiosamente le motivazioni utilizzate dagli attivisti e dai legali conservatori sono esattamente quelle usate da Trump nel momento con la m maiuscola di questa campagna elettorale: la necessità di prevenire la frode elettorale.

Tuttavia non si era mai arrivati a esprimere l’idea di impedire il voto deliberatamente su larga scala in una competizione elettorale. Trump ha fin da subito preso di mira il voto postale, quello che in molti stati è fatto in anticipo che statisticamente è prediletto dai votanti democratici, ma che lo è diventato ancora di più durante questa pandemia, quando alle tradizionali fratture tra i due grandi partiti si è aggiunto il contrasto sull'atteggiamento da tenere verso l’epidemia, di cui Trump ha negato più volte la gravità.

Mai come in queste elezioni insomma il voto per posta era stato scelto da così tanti cittadini perchè sicuro e in particolare da quelli progressisti, il cui candidato Joe Biden ha usato la mascherina di protezione anche come simbolo per differenziarsi dai negazionisti alla Trump. Per settimane da diverse parti degli Stati Uniti sono arrivate notizie di tentativi di bloccare il servizio postale.

Anche nel momento del suo voto Trump ha dileggiato il voto per posta definendo il suo voto «molto sicuro», «perfetto, molto rigoroso, proprio secondo le regole». Parole che non sono scelte a caso ma che tornano a evocare la possibilità di una frode elettorale.

Il presidente ha agito anche contro il suo partito che in molti casi ha incoraggiato il voto via posta proprio per paura di una bassa affluenza legata alla pandemia.

Ma il suo è stato un martellare costante per mesi culminato nella dichiarazione buia della volontà di interrompere il voto e cioè di fatto di impedire il conteggio della maggiorparte del voto postale. Chi conosce Trump sa che quando batte su un tema in maniera ripetuta è perchè l’argomento è un asse della sua strategia: quella di Trump e Biden è una America buia in cui la lotta parte dal diritto più basilare.

