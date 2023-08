Gli oggetti volanti non identificati, o più comunemente chiamati con la loro sigla inglese Ufo (Unidentified Flying Object), rimangono oggi uno degli argomenti di discussione preferiti da amanti del mistero, dei segreti governativi e appassionati dei complotti in generale.

Se da una parte l’esistenza di vita intelligente nello spazio rimane un settore importante di ricerca scientifica, perseguito da diversi progetti (uno su tutti la collaborazione internazionale Seti), quando si parla di Ufo si discute però solitamente di avvistamenti e presenze extratterestri sulla Terra, o addirittura ci si spinge a testimonianze (ovviamente senza prove concrete) di rapimenti ed esperienze di contatto alieno.

La commissione

L’argomento non invecchia mai, soprattutto negli Stati Uniti, dove secondo un sondaggio del Pew Research Center, fino al 65 per cento dei cittadini americani crede all’esistenza di vita intelligente su altri pianeti. A gettare benzina sul fuoco di queste credenze ci pensano le (comunque legittime) discussioni alla Camera o al Senato che saltuariamente vengono effettuate, solitamente in concomitanza con qualche documento rilasciato dal Pentagono.

L’ultima di queste, che ha riportato anche in Italia l’argomento sulle prime pagine di alcuni giornali e sulle home page social di molti di noi, riguarda una interrogazione del 26 luglio, di una sottocommissione del “Committee on overshight and accountability”, una commissione della Camera dei rappresentanti, che supervisiona la gestione dei fondi federali.

Questa sottocommissione ha interrogato due ex piloti dell’air force e un terzo uomo chiamato David Grusch, a sua volta ex air force e per anni agente dell’intelligence. Quest’ultimo ha affermato che il Pentagono possiede un programma segreto per la gestione di materiale ottenuto da oggetti Uap (o Unidentified Aerial Phenomena, che è la sigla usata dal Pentagono al posto di Ufo) che a sua volta sono usati per progetti di reverse engineering.

Quest’ultima è la pratica di recuperare tecnologia e prodotti finiti che non si è in grado di costruire, per smontarli e capire come sono assemblati, in modo da ripeterne la produzione.

La testimonianza

Secondo Grusch il Pentagono è a conoscenza di attività “non umane” fin dagli anni Trenta, e in possesso di resti biologici “non umani”. Le affermazioni di David Grusch sono, a suo dire, supportate dal fatto che durante i suoi anni all’intelligence, nella Nro (la National Reconnaissance Office è un’agenzia del dipartimento della Difesa che gestisce satelliti militari) e in Air Force, durante i quali ha collaborato con diversi uffici del Pentagono proprio al riconoscimento di Uap, non gli è mai stato garantito l’accesso a questi programmi. Una prova che non è una prova, ovviamente.

Con una strategia tipica di ogni fenomeno complottista, la segretezza e l’ostinazione nel non fornire informazioni o smentite diventano così una prova per chi semplicemente vuole credere all’esistenza di segreti e complotti.

La dose viene rincarata quando Grusch afferma che il governo possiede reperti biologici “non umani” recuperati da Uap schiantati sulla Terra, citando una fonte anonima che sarebbe a conoscenza di questi programmi segreti. Alla domanda del senatore Tim Burchett se delle persone siano state uccise per nascondere questi segreti governativi, Grusch risponde che non ne può parlare pubblicamente.

Una questione di fondi

L’intera discussione alla Camera si conclude con una richiesta formale della sottocommissione ad una maggiore chiarezza da parte del governo e ad una dichiarazione del Pentagono, che nega tutto. Insomma, un nulla di fatto al lato pratico, ma il tutto è ormai una normale procedura.

Queste sottocommissioni tengono regolarmente interrogazioni di questo tipo, anche su argomenti così particolari. Il loro compito è proprio quello, capire come vengono spesi i fondi federali, e nella Difesa ne vengono spesi molti.

La richiesta di maggior chiarezza fatta dal Congresso (dalla Camera in questo caso) al governo è a sua volta un approccio standard. In questo momento la Camera è a maggioranza repubblicana, mentre il governo è democratico, un aspetto di contorno in questi casi, ma da non dimenticare.

«Dobbiamo esigere trasparenza dal dipartimento della Difesa, dall’intelligence e dalla nostra industria della difesa sul loro lavoro che riguarda gli Uap», ha detto il repubblicano Glenn Grothman, a capo della sottocommissione.

Le affermazioni di Grush però, e il suo modo criptico di rispondere, ottengono quello che probabilmente è un risultato non voluto: diventano virali sui social, e insinuano dubbi e generano titoli sensazionalistici.

Inoltre, per concludere questo piccolo scenario del puzzle sugli Ufo, si unisce il fatto che l’esercito Usa regolarmente pubblica dei resoconti sugli Ufo, o meglio sugli UAP, che ovviamente non sono mai reputati sufficienti.

Spiegano quali sono stati rilevati e riconosciuti, e a volte anche quelli non ancora identificati. Neanche a dirlo, la maggior parte delle volte si parla di droni civili, aerei, satelliti o addirittura rifiuti sollevati dal vento, altre volte si tratta di droni o palloni aerostatici militari. Ultimamente la maggioranza di questi sono cinesi.

Il segreto

Questo ci riporta al segreto militare, dovuto quando un Uap non è ancora stato riconosciuto e si pensa possa essere un oggetto di ricognizione “nemico”. Segreto militare che come spesso è stato, e come probabilmente sarà sempre, è anche l’origine di infiniti misteri e sempre presenti complotti.

La richiesta di maggiori informazioni e di più chiarezza da parte dei politici americani, e dai rappresentanti della Camera non deve quindi lasciarci indurre in tentazione di crederla una conferma dell’esistenza di alieni sulla Terra, e nemmeno devono esserlo le affermazioni vaghe e senza prove di testimoni, seppur all’apparenza affidabili.

Il segreto sulla presenza di forme di vita extraterrestri, se mai è esistito, è destinato a rimanere ancora per un bel po’ un segreto.

