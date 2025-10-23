Gli Usa “sgridano” Netanyahu. Stop al blitz sulla Cisgiordania

Il presidente Usa perde la pazienza: «Se Israele non fermerà i suoi progetti sulla West Bank perderà il sostegno degli Usa». Poi annuncia che andrà a a Gaza e rivendica il merito per la tregua: «Bibi avrebbe continuato la guerra per anni. l’ho fermato io». E protestano anche sedici paesi arabi e musulmani, fra cui l’Arabia Saudita

Il presidente americano Donald Trump ha gelato l’ultradestra israeliana che mercoledì aveva approvato in prima lettura alla Knesset due disegni di legge per l’annessione di parti della Cisgiordania. «Non succederà perché ho dato la mia parola ai paesi arabi», ha detto in un’intervista alla rivista Time. «Se ciò accadesse, Israele perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti». Per quanto non abbia mai espressamente criticato l’occupazione israeliana della West Bank, la Casa Bianca ora considera