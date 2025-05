Il Democracy Index 2024 dell’Economist Intelligence Unit, ha confermato per gli Stati Uniti lo status di flawed democracy assegnato dal 2016. E ora le misure di Trump in tema di dazi e immigrazione, ad esempio, hanno suscitato interrogativi sulla loro compatibilità con i valori democratici condivisi

Gli Stati Uniti d’America, paese simbolo della tradizione costituzionale liberale e riferimento storico per la democrazia moderna, si trovano oggi al centro di una riflessione sulla qualità del proprio assetto democratico. Secondo il Democracy Index 2024 dell’Economist Intelligence Unit, gli Usa occupano il 28° posto su 167 paesi, con un punteggio complessivo di 7,85 su dieci, confermando lo status di flawed democracy assegnato dal 2016.

I numeri

Il dato più rilevante riguarda il funzionamento del governo, che si attesta a 6,43, il più basso tra le democrazie avanzate. Nonostante un sistema elettorale solido e pluralista (9,17), permangono dinamiche che mettono alla prova l'efficacia e la percezione di legittimità delle istituzioni: elevata polarizzazione, influenza di gruppi di pressione economica e frammentazione del consenso sociale.

Nel 2024 si è registrata un’alta partecipazione elettorale (8,89), segnale positivo in un panorama complesso. Le elezioni si sono svolte regolarmente, con una transizione istituzionale ordinata. Tuttavia, persistono tensioni nel rapporto tra cittadini e istituzioni, alimentate dalla percezione di distanza e opacità nella gestione del potere pubblico.

Anche la cultura politica (6,25) mostra elementi di criticità. Sono emersi fenomeni come la sfiducia nei media tradizionali, la diffusione di contenuti polarizzanti attraverso i social media e una crescente propensione verso soluzioni istituzionali non sempre in linea con i principi liberali. Questi aspetti riflettono trasformazioni generazionali e culturali che meritano attenzione e analisi.

Le libertà civili (8,53) continuano a rappresentare un punto di forza del sistema americano. Tuttavia, il dibattito pubblico ha sollevato interrogativi su temi sensibili come l’accesso al voto, i diritti riproduttivi, la sorveglianza digitale e le tensioni razziali. Si tratta di aree in cui, pur in un quadro di tutele formali, il confronto democratico si mostra talvolta fragile.

Le perplessità

Nel contesto attuale, alcune decisioni di policy recenti hanno sollevato perplessità. Le misure varate durante la presidenza Trump in tema di dazi e immigrazione, ad esempio, hanno suscitato interrogativi sulla loro compatibilità con i valori democratici condivisi, per via del loro impatto su pluralismo politico, funzionamento istituzionale e libertà civili.

Un caso esemplare è rappresentato dallo scontro tra l’amministrazione e oltre 150 università statunitensi, tra cui Harvard, Princeton, Yale e Mit. Le pressioni su contenuti didattici, personale accademico e indirizzo ideologico dei corsi hanno riacceso il dibattito sul principio di autonomia dell’istruzione superiore, da sempre considerato una garanzia di libertà civile.

Il Democracy Index evidenzia che, pur in presenza di solide istituzioni e libertà formali, permangono elementi che richiedono un monitoraggio attento e un impegno costante per la qualità democratica. Le sfide non riguardano solo i meccanismi elettorali, ma anche il tessuto sociale, culturale e istituzionale che sostiene la partecipazione pubblica.

In questo quadro, l’alta partecipazione politica rappresenta un potenziale motore di rinnovamento, se accompagnata da processi inclusivi e trasparenti. Riconoscere le criticità non implica disconoscere i punti di forza, ma offre l’occasione per rafforzare un modello democratico che continua a rappresentare un riferimento globale, pur nella consapevolezza che ogni democrazia richiede manutenzione, adattamento e fiducia condivisa.

