Undici delle cinquanta barche della missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza colpite in acque internazionali con «polveri urticanti e bombe sonore». Greta Thunberg: «Tattica intimidatoria». Le accuse di Israele: «Il loro vero obiettivo è servire Hamas»

L’attacco è iniziato con delle strane interferenze radio: le radio dei comandanti di bordo hanno iniziato improvvisamente a diffondere la canzone Dancing Queen degli Abba. Poi, secondo gli attivisti, sono piovute «polveri urticanti e bombe sonore».

Nella notte tra martedì e mercoledì, circa undici delle cinquanta barche della Global Sumud Flotilla cariche di aiuti e dirette verso la Striscia di Gaza sono state prese di mira vicino Creta – ossia in acque internazionali - da una dozzina di droni in un’azione che, in assenza di altre rivendicazioni, viene attribuita agli apparati di sicurezza israeliani. Greta Thunberg, a bordo di una delle imbarcazioni, ha parlato di «tattica intimidatoria».

Uso della forza

Un attacco, quello contro le imbarcazioni della Flotilla, che lascia sgomenti gli attivisti, ma che solleva anche le dure proteste non solo degli attivisti che vorrebbero una presa di posizione più forte da parte dei rispettivi governi in difesa della missione umanitaria per Gaza, così come degli organismi internazionali.

«Ogni uso della forza contro la Flotilla è inaccettabile», ha dichiarato una portavoce della Commissione europea. «La libertà di navigazione deve essere rispettata secondo quanto prescrive il diritto internazionale». La co-presidente del gruppo The Left al Parlamento europeo, Manon Aubry, ha fatto appello a Parigi e Bruxelles scrivendo su X: «Chiedo che la Francia e l'Unione europea proteggano immediatamente i passeggeri. Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen: Agite». L'Alto Commissariato Onu per i diritti umani ha invocato «un'indagine indipendente, imparziale e approfondita».

«Le nostre barche sono state attaccate ripetutamente da droni militari, che hanno volutamente danneggiato gli alberi di diverse barche», spiega Maria Elena Delia, referente italiana della Sumud Flotilla, in un post su Instagram pubblicato mercoledì. Tecnicamente, dal punto di vista giuridico, un’imbarcazione equivale a un’estensione del territorio dello Stato di cui batte bandiera.

Delia, partendo da questo presupposto, si spinge addirittura a dire che «questo è un attacco all'Italia, questa barca dove ci troviamo è come fosse Roma». Mostra di non avere dubbi Arturo Scotto, deputato del Partito democratico in viaggio su una delle barche della Flotilla: «Se una potenza come Israele teme quaranta barche a vela, significa che questa iniziativa ha un valore politico e simbolico enorme».

Martedì il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso un comunicato secondo cui gli organizzatori della Flotilla avrebbero rifiutato una proposta israeliana di consegnare ordinatamente gli aiuti in un porto dello Stato ebraico, pochi chilometri a nord della striscia di Gaza. «La flottiglia di Hamas rifiuta la proposta di Israele e sceglie la via illegale, navigando verso una zona di guerra e violando il legittimo blocco navale.

Ciò dimostra il loro vero obiettivo: servire Hamas piuttosto che fornire aiuti ai civili di Gaza», si legge nella dichiarazione. Lo stesso ministero ha diffuso immagini di attivisti della Flotilla insieme a Youssef Hamdan, responsabile di Hamas in Nord Africa secondo le autorità israeliane, come prova che si tratterebbe di un’iniziativa orchestrata da pericolosi islamisti.

La stampa governativa fa eco a queste accuse: «Estremisti, sciovinisti e antisemiti: svelati i nomi degli amici di Greta sulla nuova flottiglia diretta a Gaza», titolava un recente articolo del tabloid gratuito Israel Haiom. In generale, tuttavia, il tema rimane marginale nel dibattito pubblico israeliano: l’arrivo delle imbarcazioni non è ancora imminente e i commentatori credono gli attivisti verranno trascinati, come in occasioni precedenti, verso porti israeliani.

Navi nel mirino

In giugno, Israele aveva intercettato la nave Madleen in acque internazionali, espellendo Greta Thunberg e i suoi compagni di missione. All'inizio di questo mese, un’imbarcazione della nuova Flotilla è stata attaccata da un drone mentre si trovava in un porto nei pressi di Tunisi. In precedenza, altre imbarcazioni dirette a Gaza erano state prese di mira in maniera simile.

Nel 2010 la Mavi Marmara, un’imbarcazione turca, fu attaccata dalle forze israeliane quando si trovava ancora in acque internazionali. I soldati saliti a bordo uccisero 9 persone e ci furono decine di feriti negli scontri con gli attivisti. L’incidente provocò anni di gelo fra Ankara e Tel Aviv.

Nel 2008, partendo da Cipro, le prime due barche a tentare la traversata riuscirono a raggiungere il porto di Gaza. Il gabinetto allora presieduto dal premier Ehud Olmert decise di non intervenire e gli attivisti furono accolti da 20mila palestinesi all’arrivo. In seguito, soltanto due altre imbarcazioni riuscirono ad attraccare nella Striscia.

