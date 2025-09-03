Scotto e Corrado del Pd, Scuderi di Avs e Croatti del M5S si imbarcheranno domenica. È anche un messaggio a Israele: «Si tratta di una missione umanitaria, nel rispetto del diritto internazionale»
Quattro parlamentari italiani sulla Global Sumud Flotilla. Schlein: «Il governo garantisca la sicurezza»
03 settembre 2025 • 20:37Aggiornato, 03 settembre 2025 • 20:37
