Scotto e Corrado del Pd, Scuderi di Avs e Croatti del M5S si imbarcheranno domenica. È anche un messaggio a Israele: «Si tratta di una missione umanitaria, nel rispetto del diritto internazionale»

La scelta è arrivata pubblicamente e senza giri di parole. Elly Schlein ha confermato «il pieno sostegno del Pd» alla Global Sumud Flotilla e la partecipazione di due esponenti dem, Annalisa Corrado (europarlamentare) e Arturo Scotto (deputato), a bordo delle navi dirette verso Gaza. L’annuncio segue le minacce del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir di sequestrare le imbarcazioni e trattare gli attivisti come «terroristi»: il Pd chiede al governo italiano e all’Ue di difendere i cittadini impegnati in una «missione umanitaria nata dal basso, non violenta e pacifica, che si svolgerà nel rispetto del diritto internazionale», ha aggiunto la segretaria.

Accanto ai due dem ci saranno Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, e Marco Croatti, senatore del M5S. La conferma è arrivata durante la conferenza stampa al Senato e in successive note delle agenzie: quattro parlamentari italiani si uniranno alla missione, dichiarando l’obiettivo di «rompere l’assedio» che impedisce l’arrivo degli aiuti.

La motivazione politica non è mascherata da eroismo. Corrado sintetizza così, in un messaggio: «Ci imbarchiamo per fornire protezione alle e ai civili delle imbarcazioni. Le nostre proposte politiche le portiamo in ogni sede: sospensione degli accordi con Israele, embargo totale sulle armi, riconoscimento dello Stato di Palestina, accesso libero agli aiuti gestiti dalle Nazioni Unite». È la traduzione, fisica e istituzionale insieme, di una piattaforma che prova a spostare il baricentro dalle dichiarazioni alle garanzie.

La missione e i numeri

La Flotilla è salpata da Barcellona a fine agosto e nelle prossime ore si completerà la partenza da Sicilia, Grecia e Tunisia. Le imbarcazioni si congiungeranno in acque internazionali: partecipano delegazioni da 44 paesi, con un carico di generi essenziali e materiale sanitario. A Genova, con Music for Peace, sono state raccolte trecento tonnellate di beni di prima necessità destinate alla popolazione di Gaza, mentre le navi italiane si preparano all’uscita dai porti siciliani.

Dalla Sicilia, secondo le informazioni locali, sono attese circa venti imbarcazioni, distribuite fra Catania e Siracusa, pronte a unirsi al convoglio nelle rotte programmate con partenze a cavallo del 4-7 settembre. È un mosaico logistico che prova a tenere insieme carichi umanitari, equipaggi civili, media e una cornice legale costruita per limitare i rischi in mare.

Il contesto resta gravissimo. Mentre l’operazione si organizza, le agenzie riportano nuovi sfollamenti forzati a Gaza City sotto l’incalzare delle operazioni militari: è lo sfondo di emergenza che spinge i promotori a definire la Flotilla «la più grande missione civile degli ultimi anni». Il sindacato dei giornalisti (Fnsi) ha chiesto formalmente a Palazzo Chigi di tutelare i cittadini italiani imbarcati e garantire protezione diplomatica.

Attivismo o politica

Sui social è subito polemica: «I politici facciano politica, non gli attivisti». La risposta, nei fatti, è l’opposto. L’imbarco non sospende la funzione istituzionale, la rende verificabile. Schlein ha trasformato un sostegno generico in una responsabilità concreta; Avs e M5S hanno deciso di metterci volti e ruoli. La presenza di rappresentanti eletti serve a chiedere coperture statali, a interloquire con le autorità marittime, a pretendere che la catena degli aiuti non venga criminalizzata. È una scelta esposta, che si misura con il diritto del mare, con le convenzioni umanitarie e con la forza di una narrazione che tenta di dipingere come «minaccia» ciò che è trasporto di beni essenziali.

Sul terreno delle decisioni, i parlamentari dicono di voler continuare a spingere per atti concreti: sospensione dell’Accordo di associazione Ue-Israele alla luce della clausola sui diritti umani, embargo sulle forniture d’armi, riconoscimento pieno dello Stato di Palestina, corridoi umanitari sotto regia Onu. Il messaggio politico è rivolto al governo Meloni, chiamato a esercitare protezione consolare e a difendere la libertà di azione di una missione civile che, nel frattempo, è già diventata un fatto europeo. L’Europa può scegliere se restare spettatrice delle minacce di sequestro, oppure assumere la tutela di cittadini europei impegnati in un’operazione apertamente non violenta.

Nel Mediterraneo la retorica pesa poco. A bordo conteranno i nomi, i carichi, le rotte, le carte nautiche e il lavoro diplomatico per evitare incidenti. La sinistra italiana ha deciso di stare lì dove l’ambiguità non è possibile: su un ponte di coperta, con la responsabilità di rappresentare istituzioni democratiche e la consapevolezza che ogni gesto sarà giudicato dai fatti. Se l’obiettivo è far passare gli aiuti e abbassare il rischio per chi naviga, la politica torna alla sua misura originaria: farsi vedere dove le conseguenze sono immediate.

© Riproduzione riservata