Per l’esperto di armi nucleari e di difesa missilistica le mosse di Emmanuel Macron non sono irrilevanti. «L’Europa ha difficoltà ad agire collettivamente e gli serve tempo per rafforzare le forze convenzionali»

A Mosca torna la retorica di una minaccia di Terza guerra mondiale, invocata dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitrij Medvedev. A Washington Donald Trump minaccia di spazientirsi con post in maiuscolo. E intanto Parigi sembra essere ogni giorno più vicina a un cambio di dottrina nucleare. Con aerei Rafale armati di testate nucleari negli hangar di aeroporti di altri paesi europei, come già fanno gli Stati Uniti da anni.

Proprio citando i bombardieri Usa schierati in Belgio, Germania, Italia e Turchia il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato, in un’intervista tv il 13 maggio, la sua idea di ampliamento dell’ombrello nucleare, una proposta già avanzata a marzo scorso. «Definirò il quadro in modo molto specifico nelle settimane e nei mesi a venire», ha detto al canale TF1.

Parigi è di fatto l’unica capitale Ue a disporre di questo tipo di armamenti, 290 testate atomiche con cui poter armare aerei Rafale e sottomarini di classe SSBN. Il 22 aprile, sei Rafale hanno preso parte in Svezia – per la prima volta – a Pégase Grand Nord, una esercitazione congiunta con altri paesi. I sottomarini invece dal 1972 si alternano in pattugliamento costante, armati di missili nucleari. In Europa solo la Gran Bretagna dispone di armi simili, 225 testate nucleari in tutto in tutto.

Mosca ha reagito subito, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha detto che «la proliferazione delle armi nucleari nel continente europeo è qualcosa che non contribuirà ad aumentare la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità». E ha definito in «stato deplorevole» l’intero sistema di stabilità e sicurezza strategica. In termini assoluti, una squadriglia di Rafale schierati in Lituania o in Germania non dovrebbero impensierire una potenza nucleare da 5580 testate come la Russia. Ma la pronta reazione di Mosca alle parole di Macron è la conferma di un dato relativo. Come spiega da Washington Eric Gomez, esperto di armi nucleari e difesa missilistica, la deterrenza nucleare dipende anche dal fattore psicologico e dalla percezione di chi ci osserva.

Gomez è Horizon Institute Fellow alla commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ed è stato fino ad aprile Horizon Fellow alla Federation of American Scientists, organizzazione fondata nel 1945 e punto di riferimento a livello mondiale nel monitorare il numero di testate nucleari.

Quando si parla di deterrenza nucleare, quanto contano i numeri rispetto alle differenze tra gli arsenali?

Anche arsenali piccoli possono rappresentare una grande minaccia per un potenziale aggressore. La Cina ha a lungo usato le proprie armi nucleari come deterrente contro gli Stati Uniti, nonostante il suo arsenale molto più ridotto. E la Corea del Nord crea seri problemi agli Usa pur avendo un numero limitato di testate. La composizione dell’arsenale è importante per aspetti come dottrina di attacco, limitazione dei danni e controllo dell’escalation, ma questi dettagli tecnici contano molto meno rispetto alla domanda fondamentale: «Posso metterti a rischio con qualsiasi arma nucleare?».

Data la potenza distruttiva delle armi nucleari, anche solo poche centinaia possono servire come deterrente efficace?

Sì, anche un arsenale ridotto può essere un deterrente efficace. È importante definire su costa stai facendo deterrenza. La Russia potrebbe comunque adottare strategie di pressione sull’Europa, come azioni ibride, oppure operazioni militari convenzionali. Un’ipotetica deterrenza nucleare Regno Unito-Francia adottata per l’Ue dovrebbe affrontare il problema di quali scenari potrebbero giustificare una risposta nucleare. È possibile che un piccolo arsenale possa prevenire guerre convenzionali su larga scala o attacchi nucleari, ma non altre forme di conflitto. Le armi nucleari non sono una soluzione a tutte le sfide della sicurezza.

L’arsenale nucleare attuale di Regno Unito e Francia è sufficiente a proteggere l’Unione europea?

È una domanda difficile perché gran parte della deterrenza è psicologica e dipende dalla percezione di chi osserva. L’arsenale combinato di Regno Unito e Francia è molto più piccolo di quello russo, ma potrebbe comunque infliggere danni devastanti alla Russia. Sebbene la deterrenza estesa di Regno Unito e Francia all’Ue possa incontrare le stesse problematiche di credibilità della deterrenza estesa degli Usa sulla Nato, le armi nucleari europee destinate alla difesa del territorio europeo potrebbero risultare più credibili di quelle americane. Non bisogna sottovalutare la capacità di deterrenza anche di arsenali più piccoli.

Quanto è cruciale questo momento storico per la deterrenza nucleare?

Sono abbastanza sicuro che la deterrenza nucleare reggerà e che non vedremo l’uso di armi nucleari in conflitto. Tuttavia, sono molto pessimista sulla proliferazione nucleare ossia sul fatto che più paesi potrebbero cercare di dotarsi di armi nucleari per la propria sicurezza. Finora la comunità internazionale è riuscita a contenere la proliferazione, con alcune eccezioni. Ma con il cambiamento degli equilibri di potere e il crescente scetticismo sulla deterrenza estesa degli Stati Uniti, il possesso di armi nucleari potrebbe sembrare una “soluzione rapida” per alcuni paesi. Non credo che sia così efficace come pensano, ma capisco il ragionamento. Questo potrebbe rendere il mondo un posto più pericoloso.

La Francia mantiene in pattugliamento un sottomarino nucleare, pronto a rispondere a un attacco nucleare. Quanto è centrale questo elemento nella sua strategia di deterrenza?

È essenziale. Rappresenta la principale capacità di ritorsione nucleare. È ciò che rende credibile la minaccia di rappresaglia nucleare, perché questi sottomarini sono estremamente difficili da localizzare e distruggere. Un solo sottomarino può trasportare un numero elevato di missili e testate nucleari. Gli equilibri nucleari sono considerati stabili quando nessuna delle due parti ha il vantaggio o l’incentivo a colpire per prima. Finché la Russia non può eliminare i sottomarini nucleari francesi e britannici, la situazione rimane relativamente stabile perché Mosca non potrebbe evitare una ritorsione. Tuttavia, il problema più grande per l’Europa è la difficoltà di agire collettivamente e il tempo necessario per rafforzare le forze convenzionali, che sono molto più rilevanti per scoraggiare scenari che non prevedano un’invasione su larga scala o un primo attacco nucleare.

