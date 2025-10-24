I Negoziati sul futuro della striscia

Governo “tecnico”. Anche Hamas ora dà il via libera

Le macerie di Gaza City
Le macerie di Gaza City
Youssef Hassan Holgado
24 ottobre 2025 • 20:15Aggiornato, 24 ottobre 2025 • 20:26

I miliziani d’accordo con le altre fazioni palestinesi: «Sì ad un comitato di tecnocrati». Rubio contro l’Unrwa: «Non avrà alcun ruolo nella Striscia» 

Le fazioni palestinesi riunite in Egitto hanno deciso di istituire un «comitato palestinese temporaneo composto da residenti tecnocrati indipendenti, responsabile della gestione dei servizi di base». I partiti e movimenti hanno deciso, quindi, «la convocazione di un incontro urgente per stabilire una strategia nazionale e rilanciare l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese, in modo che rappresenti tutte le componenti del n

Per continuare a leggere questo articolo

Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.