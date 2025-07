Il presidente Usa annuncia tariffe del 25 per cento contro Nuova Delhi, mentre Pechino alza il tono: «Pronti a contromisure». In Europa cresce il malcontento per l’accordo. Macron se la prende con von der Leyen: «Non siamo abbastanza temuti»

Le manie di grandezza di uno come Donald Trump non sono certo una scoperta recente, tantomeno una sorpresa. Ma ciò che va registrato in queste ore è che nemmeno l’intesa politica con l’Ue, definita dal tycoon «il più grande accordo mai concluso da chiunque», ha frenato le ambizioni commerciali del capo della Casa Bianca.

Il nuovo obiettivo di Trump è un altro gigante, l’India: «Nel corso degli anni abbiamo intrattenuto con l’India rapporti commerciali relativamente limitati perché i suoi dazi sono troppo elevati», ha scritto ieri su Truth il presidente Usa, annunciando che avrebbe imposto a Nuova Delhi dazi al 25 per cento a partire dal 1° agosto in virtù dell’«enorme deficit commerciale» che sussisterebbe tra i due paesi.

Tariffe e armi

Trump ha anche annunciato sanzioni verso l’India legate agli acquisti di armi ed energia dalla Russia, «in un momento in cui tutti vogliono che la Russia fermi le uccisioni in Ucraina». Il governo indiano ha risposto dichiarando di essere impegnato per un accordo commerciale equo, equilibrato e reciprocamente vantaggioso» con Washington. Il capo della Casa Bianca ne ha anche approfittato per ricordare che la scadenza del 1° agosto, per tutti coloro che non hanno concluso un accordo differente, resta in vigore e non subirà estensioni. «Sarà un gran giorno per l’America», ha aggiunto.

Inoltre, il tycoon ha ribadito il nuovo ultimatum di dieci giorni nei confronti della Russia, scaduti i quali, se non ci sarà un coprifuoco, gli Stati Uniti procederanno a imporre sanzioni secondarie nei confronti di Mosca. Le reazioni internazionali, a questo proposito, non si sono fatte attendere. Il Cremlino ha «registrato» le dichiarazioni di Trump, non aggiungendo altro se non di aver sviluppato «una certa immunità» alle sanzioni.

Più dure, invece, le parole di Pechino, secondo cui «la Cina adotterà misure ragionevoli di sicurezza energetica basate sui suoi interessi nazionali». «Non ci sono vincitori nella guerra dei dazi e la coercizione e la pressione non risolveranno i problemi», ha affermato il portavoce del ministro degli Esteri cinese. Con Pechino, intanto, dopo i colloqui dei giorni scorsi a Stoccolma, si inizia a pensare a un incontro diretto tra Trump e Xi Jinping: ieri Trump ha dichiarato che «molto probabilmente» si recherà in Cina in un futuro non troppo lontano, «forse entro la fine dell’anno», e che anche Xi sta pianificando un viaggio negli Usa.

Sul fronte europeo, invece, prosegue l’incertezza rispetto a quelli che saranno i reali contenuti dell’accordo. A infittire l’enigma ci ha pensato il segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, che ha dichiarato che «le tasse sui servizi digitali e gli attacchi contro le nostre aziende tecnologiche» saranno «sul tavolo» dei prossimi colloqui che Lutnick si aspetta di avere con le controparti europee.

E questo nonostante che da Bruxelles si neghi qualsiasi concessione sulla legislazione europea, in particolar modo sul digitale. Per il segretario al Commercio, inoltre, «la chiave del perché gli europei hanno fatto l’accordo sono le auto e i prodotti farmaceutici. Gli europei hanno detto: “Vi pagheremo il 15 per cento per questo, ma non vogliamo che strappiate tutte le nostre aziende dall’Europa e le trasferiate in America”».

Da Lutnick è arrivata una frecciatina anche alla Francia: «Anche se i francesi hanno molto da dire, hanno protetto Sanofi, facendola restare in Francia. Perché, se non avessero fatto questo accordo, Sanofi sarebbe diventata un’azienda americana». A proposito di Parigi: ieri per la prima volta il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, ha commentato l’accordo. Nei giorni scorsi diversi “luogotenenti” si erano espressi – tutti in maniera piuttosto dura – sull’intesa Ue-Usa, ma stavolta è stato Macron ad affermare che il Vecchio Continente «non è stata temuto abbastanza» nei negoziati da ottenere un buon risultato.

«L’Europa non si considera ancora una forza sufficientemente potente. Per essere liberi, dobbiamo essere temuti», ha ribadito il presidente francese, aggiungendo che «questa non è la fine della storia e non ci fermeremo qui». Per Macron, l’Ue potrebbe ottenere «nuove esenzioni» durante le discussioni che si terranno per formalizzare l’accordo, e deve lavorare in maniera «incessante» per «riequilibrare i nostri scambi commerciali, in particolare nei servizi».

Più dura, nei confronti della Commissione europea, è stata la portavoce del governo francese, Sophie Primas, secondo cui «avremmo tutti preferito che questo accordo si svolgesse in un contesto ufficiale e non su un campo da golf privato in Scozia».

Mozione anti Ursula

Intanto, a Bruxelles, la delegazione de La France Insoumise ha invitato tutti i gruppi di sinistra del Parlamento europeo a unirsi per presentare una mozione di censura nei confronti della presidente della Commissione, di fronte alla «capitolazione di Ursula von der Leyen di fronte a Trump» e a un «accordo che segna una vera sottomissione dell’Ue nei confronti degli Usa».

A mettere per iscritto la differente accoglienza dell’accordo, infine, anche i dati economici: ieri l’euro ha chiuso in forte calo, sotto quota 1,15 dollari. In forte crescita, invece, il Pil statunitense: la crescita nel secondo trimestre si è attestata al 3 per cento, ben oltre le stime precedenti al 2,4 per cento.

© Riproduzione riservata