È di 29 morti e decine di feriti il bilancio dei raid dell’aviazione israeliana su Rafah, il giorno dopo l’attacco che ha causato oltre 40 vittime e che Benjamin Netanyahu ha definito «un tragico incidente». Ieri pomeriggio l’Idf ha preso di mira i campi profughi di Tal al-Sultan, dove sono morte 8 persone, e di Al-Mawasi, dove si contano 21 vittime.

Sul lato diplomatico, l’Algeria ha presentato una bozza di risoluzione all’Onu che chiede il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e lo stop di Israele alle ostilità. Anche la Francia è intervenuta per chiedere a Tel Aviv di fermare l’offensiva: è «arrivato il momento» per il Consiglio di Sicurezza di «passare all'azione e adottare una nuova risoluzione. Ci deve essere - ha dichiarato l’ambasciatore francese al Palazzo di vetro - un immediato cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato degli ostaggi. Non c'è zona di sicurezza per i civili palestinesi a Rafah». Posizione ribadita ieri dal presidente francese Macron: «Le operazioni di Israele a Rafah devono terminare», ha detto in una conferenza congiunta con il cancelliere tedesco Scholz.

Intanto Gli Stati Uniti «ritengono che sanzionare la Corte penale internazionale non sia l'approccio giusto», ha detto in un incontro con la stampa il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby. Un’inchiesta del Guardian e di altre testate Israele spiava i membri della corte dell’Aja: non solo l’attuale procuratore capo Khan ma anche la predecessore Fatou Bensouda.

L'Arabia Saudita contro Israele: «continui massacri genocidari» Riad ha condannato i «continui massacri genocidari» di Israele contro i palestinesi nella Striscia di Gaza. L'Idf continua a prendere di mira «rifugiati palestinesi indifesi a Rafah», secondoil ministero degli Esteri saudita. Riad ha inoltre denunciato le «continue palesi violazioni di tutte le risoluzioni, leggi e norme internazionali e umanitarie» da parte dell'esercito israeliano e ha invitato la comunità internazionale a «fermare i massacri contro il popolo palestinese e ad accusarne i responsabili». Sospesi gli aiuti a Gaza dopo la rottura del molo costruito dagli Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno interrotto la fornitura degli aiuti a Gaza dopo che il molo galleggiante di recente costruzione ha subito danni significativi. Il molo temporaneo sarà riparato nel porto israeliano di Ashdod e ci vorrà circa una settimana per essere completato, ha detto ai giornalisti la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh. L'Algeria presenta una bozza all'Onu: stop alle operazioni a Rafah L'Algeria ha presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. «Sarà un testo corto e risoluto per fermare le uccisioni a Rafah», ha detto ai giornalisti l'ambasciatore algerino al Palazzo di Vetro. Sale a 29 il bilancio degli ultimi raid di Israele su Rafah Secondo i dati riportati dal ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, il numero delle vittime degli ultimi raid di Israele su Rafah è salito a 29, oltre a decine di feriti. Nello specifico, un primo bombardamento è avvenuto ieri nel campo profughi di Tal al-Sultan, causando 9 morti, mentre un secondo attacco ha preso di mira il campo nella città costiera di Al-Mawasi, uccidendo 21 persone. Il bombardamento a Rafah «non ha superato la linea rossa» di Biden Il raid israeliano sul campo profughi di Rafah, che ha causato oltre 40 morti e che Netanyahu ha definito un «tragico incidente», «non ha superato la linea rossa» del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla prosecuzione degli aiuti militari a Israele. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby. «Non ho alcun cambio di politica da comunicare a seguito dell'attacco di domenica. È semplicemente accaduto. Gli israeliani indagheranno, e ci interesseremo molto ai risultati delle loro indagini. Vedremo come muoverci in seguito», ha dichiarato il funzionario. La Francia all'Onu: «Il Consiglio di sicurezza fermi la guerra a Rafah» Parigi ha chiesto alle Nazioni Unite di adottare una risoluzione che chieda a Israele di fermare le sue attività militari a Rafah, dove da ieri ci sono tank anche nel centro della città. È «arrivato il momento» per il Consiglio di Sicurezza di «passare all'azione e adottare una nuova risoluzione», ha dichiarato l'ambasciatore francese all'Onu Nicolas de Riviere. «Ci deve essere - ha dichiarato parlando ai media - un immediato cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato degli ostaggi. Non c'è zona di sicurezza per i civili palestinesi a Rafah». Anche Macron e il cancelliere tedesco Scholz, in una conferenza stampa congiunta, hanno chiesto a Israele di fermarsi: «Le operazioni di Israele a Rafah devono terminare» perché la situazione è «sconvolgente». Posizione ribadita da Scholz: «Israele deve rispettare il diritto internazionale con le sue azioni».

