Esplode una miniera di carbone in Iran

È di almeno 30 morti il bilancio di un'esplosione in una miniera di carbone nella provincia del Khorasan meridionale, in Iran. Lo ha riferito l'Irna, precisando che continuano le operazioni di soccorso per individuare i dispersi.

Un primo bilancio dell'esplosione dovuta ad una fuga di gas parlava di 19 vittime.