La Banca d’Israele stima una spesa totale per il conflitto di quasi 56 miliardi di dollari dal 2023 a oggi, mentre secondo il quotidiano economico Calcalist l’impatto sarebbe superiore ai 67 miliardi. Nel secondo trimestre del 2025, il Pil si è contratto del 3,5 per cento su base annua
Conti pubblici e disoccupati, Israele distrugge la sua economia
26 agosto 2025 • 07:00
