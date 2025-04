Il 20 aprile – la data entro cui si sarebbe conclusa la guerra in Ucraina – si sta avvicinando, ma il presidente americano, Donald Trump, non potrà affermare che è riuscito a mantenere la promessa al suo elettorato. Le sue recenti dichiarazioni confermano quanto sia politicamente in difficoltà su questo dossier.

Due opzioni

La risoluzione a breve termine del conflitto ucraino è una chimera e l’amministrazione americana può solamente constatare che è stato ripristinato un dialogo con la Russia e avviato un percorso, ancora lungo e irto di incognite e ostacoli appositamente creati dal Cremlino. Ed ecco che Trump cambia “narrazione” e, dapprima, scarica la colpa del conflitto alle strategie del suo predecessore, Joe Biden, e del suo omologo ucraino, Volodomyr Zelensky, ribadendo che «questa è una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare»: «Quando inizi una guerra, devi sapere che puoi vincerla. Non inizi una guerra con qualcuno 20 volte più grande di te e poi speri che qualcuno ti dia i missili…».

Successivamente, il tycoon americano non ha risparmiato nessuno, sottolineando che Biden non è riuscito a fermare la guerra, Zelensky non ha mai voluto, Vladimir Putin non avrebbe mai dovuto iniziarla e che, quindi, come presidente in carica non ha «nulla a che vedere con questa guerra», ma sta «lavorando diligentemente per fermare rapidamente la morte e la distruzione».

Effettivamente, pare che Trump si trovi di fronte a due opzioni contrapposte che rispecchiano posizioni diverse all’interno dello staff presidenziale. Secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal, da un lato l’inviato in Ucraina ed ex generale, Keith Kellogg, e il segretario di Stato, Marco Rubio, esortano Trump a essere più cauto nei confronti di Putin per adottare un approccio più fermo sulle richieste del Cremlino di concessioni territoriali e meno ingenuo sulla reale volontà russa di pervenire a una pace «duratura».

Dall’altro lato, l’incontro tra l’inviato speciale Steve Witkoff e Putin a San Pietroburgo è stato, troppo velocemente, definito dagli Stati Uniti come «un altro passo verso il cessate il fuoco e una soluzione definitiva in Ucraina».

In particolare, Witkoff ritiene che il riconoscimento della sovranità della Russia sulle regioni del Donbass faciliterebbe un rapido raggiungimento di un cessate il fuoco e, per questo motivo, sinora il presidente Trump ha sostenuto questo piano.

Nel frattempo, il dipartimento di Stato americano ha confermato che il segretario Rubio e l’inviato speciale Witkoff si trovano a Parigi per avere «colloqui con le controparti europee al fine di promuovere l’obiettivo del presidente Trump di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e fermare lo spargimento di sangue», e inoltre «si discuterà anche di come far progredire gli interessi comuni nella regione».

Evitare lo scontro

Lungi dall’essere una mossa americana per riportare l’Unione europea sul tavolo delle trattative con il Cremlino, ma molto probabilmente un confronto anche su questioni di interesse economico reciproco delle parti in territorio ucraino, non vi è dubbio che Trump voglia, al momento, evitare uno scontro diretto con il capo del Cremlino.

Un’ulteriore dimostrazione è stata l’ambiguità del presidente americano nell’affermazione che la strage di Sumy «è una cosa orribile, ma mi è stato detto che è un errore», che trova ulteriore conferma nelle parole del segretario Rubio: «È un tragico promemoria del motivo per cui stiamo lavorando duramente per porre fine a questa guerra e raggiungere una pace duratura».

Sinora, le affermazioni e le scelte della Casa Bianca lasciano ampi spazi di manovra al Cremlino che ne approfitta, sapendo che la fine del conflitto è una questione che può avere ricadute politiche peggiori per gli Usa, anche in termini di immagine e credibilità in politica estera, rispetto a quelle russe.

Certamente, anche Putin ha interesse a concludere il conflitto onde evitare altre perdite tra i soldati russi, sapendo che un’altra mobilitazione parziale provocherebbe dure reazioni nel suo paese. Tuttavia, anche l’esclusione della Russia dai dazi americani è interpretata a Mosca come un ulteriore segnale di apertura ovvero debolezza di Trump che è disposto ad accettare ogni richiesta russa pur di concludere il conflitto entro maggio.

In realtà, Trump trova un ulteriore ostacolo non solo nel Cremlino che cerca di ottenere il massimo beneficio senza alcuna fretta, ma anche nel presidente ucraino che ha esteso la legge marziale sino al prossimo agosto, non ha cancellato il decreto presidenziale che vieta qualsiasi interazione/negoziazione con la Russia e non accetta di perdere alcun territorio, anche quella porzione occupata dai soldati russi.

Non è un caso, infatti, che esponenti dell’amministrazione americana siano stati molto critici verso Zelensky. Il vicepresidente americano, J.D. Vance, ha recentemente affermato che è «ridicolo» dire, come ha fatto il presidente ucraino, che gli Usa sostengono la Russia, poiché dall’inizio del conflitto Washington «ha finanziato il suo governo e i suoi sforzi bellici».

Non basta dirsi amici

È lecito chiedersi sino a che punto Trump continuerà a proporsi come un soggetto troppo accondiscendente verso il Cremlino, posto che dal punto di vista politico e militare Mosca non ha alcuna intenzione di chiudere la questione con «risultati immediati», come, del resto, ha sempre ribadito il portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov.

Lasciando da parte il concetto di «diplomazia individuale o dell’amicizia» che esisterebbe tra Trump e Putin, che può essere, facilmente, messa da parte quando ci sono interessi da difendere come capi di Stato, un elemento che potrebbe indurre il Cremlino a rivalutare i tempi e i modi di un accordo risiederebbe, come sempre abbiamo sottolineato in queste pagine, nella volontà americana di esercitare pressione sull’economia russa dove il calo dei prezzi petroliferi causato dai dazi sta lentamente erodendo le riserve economiche dello Stato.

