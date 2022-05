Oggi è l’87esimo giorno dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, Domani segue tutte le notizie con un liveblog costantemente aggiornato. Cosa c’è da sapere:

L’acciaieria Azovstal di Mariupol è sotto il controllo della Russia, dopo settimane di combattimenti.

Nel Lugansk sono in corso pesanti combattimenti, alla periferia di Severodonetsk, dove per adesso sono sei i civili rimasti uccisi.

Gazprom ha confermato l’interruzione delle forniture di gas alla Finlandia.

Per Volodymyr Zelensky, la guerra potrà finire solo con mezzi diplomatici e i negoziati con la Russia dipenderanno dalle vite dei difensori dell’Azovstal.

12.40 – Zelensky: i negoziati dipendono dalle vite dei difensori Azovstal

Zelensky ha spiegato che la ripresa dei negoziati con la Russia dipenderà molto dal trattamento che riceveranno i difensori dell’Azovstal e dai risultati dello scambio di prigionieri che dovrà coinvolgere i militari usciti dall’acciaieria.

11.58 – Due rotte terrestri per le esportazioni di cibo dall’Ucraina

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato su twitter la preparazione di due rotte terrestri per le esportazioni di cibo: «Bloccando i nostri porti, la Russia mette a rischio fame milioni di persone. Insieme ai partner, l’Ucraina ha stabilito due rotte terrestri alternative per consegnare le esportazioni di cibo e salvare l’Africa e altre regioni dalla carestia. La Russia deve porre fine al blocco per consentire la piena e libera esportazioni».

11.43 – La Russia ha deportato 1,37 milioni di ucraini secondo Kiev

La commissaria ai diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmyla Denisova, ha reso noto alcuni numeri sulla fuga e sui trasferimenti forzati della popolazione ucraina: «La Russia ha deportato 1.377.925 persone, compresi 232.480 bambini» dall’Ucraina. «Le dichiarazioni della Russia sul presunto trasferimento volontario degli ucraini – ha aggiunto Denisova – non sono vere. Abbiamo la prova incontrovertibile di deportazioni forzate e pianificate».

10.48 – Zelensky promette il ritorno a casa dei combattenti dell’Azovstal

Il presidente ucraino Zelensky ha commentato la notizia dell’uscita dei militari asserragliati nell’acciaieria Azovstal: «Li porteremo a casa. Questo è quello che dobbiamo fare con in nostri partner che si sono presi la responsabilità». Durante un’intervista alle tv del paese, Zelensky ha poi aggiunto: «I ragazzi hanno ricevuto l’ordine dai militari di uscire allo scoperto e salvarsi la vita».

10.15 – Zelensky: la guerra si concluderà solo con la diplomazia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a un canale tv del suo paese, ha affermato che la guerra «sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia». I negoziati tra Mosca e Kiev però sono ancora fermi.

9.45 – Incendio in un centro aerospaziale russo

Un incendio si è sviluppato in una stazione di trasformazione nei locali dell’Istituto centrale di Aeroidrodinamica Zhukovsky (TsAgi) nella regione di Mosca. Le fiamme sono state domate e non ci sarebbero vittime.

8.20 – Gazprom conferma a chiusura del gas per la Finlandia

Gazprom ha confermato di aver interrotto le forniture di gas dalla Federazione Russa alla Finlandia. Lo riporta l’agenzia russa Tass.

8.18 – Combattimenti nel Lugansk, sei civili uccisi

Sono sei i civili rimasti uccisi durante i combattimenti nel Lugansk che vanno avanti dalla giornata di ieri. A riferirlo è il capo dell’amministrazione militare regionale della regione Sergiy Gaidai su Telegram: «Sei persone sono morte e sono in corso combattimenti alla periferia di Severodonetsk».

