Sedici persone sono morte dopo l’incidente di un elicottero avvenuto nella città di Brovary, nella regione di Kiev. L’elicottero – che trasportava a bordo 9 persone – è caduto vicino a un asilo. Al momento dello schianto la struttura era aperta.

Almeno due bambini sarebbero rimasti uccisi nell’incidente, mentre sono almeno 22 i feriti ricoverati, di cui dieci minori.

Secondo fonti di polizia locale citati dall’emittente statale Suspilne, nello schianto sarebbero morti anche il ministro degli Affari Interni Denys Monastyrskyi, il suo primo viceministro Yevgeny Yenin e il Segretario di stato Yuriy Lubkovich. La notizia della morte dei funzionari non è ancora confermata da fonti governative e non sono stati ancora rilasciati dettagli sulle cause dell’incidente.

Il capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev, Oleksiy Kuleba, ha precisato che i bambini e i dipendenti dell'istituzione si trovavano nell’asilo al momento della tragedia. Tutti sono stati evacuati.Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e sono iniziate le indagine per capire la dinamica che ha portato all’incidente mortale.

(Notizia in aggiornamento)

