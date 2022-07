Secondo Rossiiskaya Gazeta il capo della commissione russa che indaga sui crimini di guerra commessi in ucraina da parte dei militari di Kiev, sono 92 i comandanti e i loro subordinati accusati di reati gravi, mentre altre 96 persone – tra cui 51 comandanti delle forze armate – sono state dichiarate ricercate.

Il capo della commissione investigativa ha proposto l’istituzione di un tribunale internazionale sostenuto da paesi come Bolivia, Iran e Siria, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto, settimana scorsa, l’istituzione di un tribunale ad hoc per indagare sui crimini di guerra commessi nel paese da parte delle truppe russe come quelli documentati da fonti giornalistiche a Bucha.

Le accuse

Il capo della commissione Alexander Bastrykin che ha accusato «più di 220 persone, tra cui i rappresentanti dell'alto comando delle Forze Armate dell'Ucraina, così come i comandanti delle unità militari che hanno bombardato la popolazione civile». Gli ucraini sono stati coinvolti in «crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità, che non vanno in prescrizione», ha aggiunto Bastrykin che ha chiesto anche l’aiuto di paese vicini al Cremlino.

In totale, i russi hanno dichiarato che sono state avviate 1.300 indagini penali contro i militari ucraini, i leader politici e altri esponenti di associazioni nazionaliste radicali. Sono oltre quattrocento persone quelle ritenute responsabili di diversi crimini da parte dei russi.

La guerra a Kherson

Secondo l’ultimo bollettino di intelligence pubblicato dai servizi segreti britannici si continua a combattere sia nel Donbass sia a Kherson, dove gli ucraini starebbero organizzando una nuova controffensiva per riprendersi il controllo della città verso il mese di settembre. Proprio per questo, secondo gli 007 britannici «i comandanti russi continuano a trovarsi di fronte a un dilemma: se sfruttare le risorse dell'offensiva a est o rafforzare la difesa a ovest».

Sergiy Khlan, assistente del capo amministrativo della regione di Kherson, ha dichiarato in un'intervista alla televisione ucraina domenica: «Possiamo dire che si è verificato un punto di svolta sul campo di battaglia. Stiamo passando da azioni difensive a controffensive».

Kherson è stata una delle prime città ucraine a cadere sotto il controllo delle truppe di Mosca dopo l’inizio dell’invasione dello scorso 24 febbraio. In città i russi hanno introdotto il rublo e stanno commercializzando i propri prodotti nonostante le proteste e le manifestazioni dei cittadini. A Kherson e nei territori occupati della regione di Zaporizhia è previsto un referendum per l’adesione alla Federazione russa.

«È molto probabile che il referendum si tenga contemporaneamente nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, poiché i successi sulla linea di contatto hanno garantito la sicurezza», ha scritto su Telegram uno dei funzionari locali.

L’attacco al comando russo

Secondo quanto riporta il Kiev Independent, l’esercito ucraino ha distrutto un posto di comando russo e alcuni depositi di munizioni nella zona meridionale del paese, uccidendo nella giornata di domenica 66 soldati russi e di aver distrutto cinque carri armati, due obici, dodici veicoli corazzati militari e un sistema missilistico anticarro.

